بينهم 3 من سلطنة عُمان.. عائدون من مدينة الرعب في الصين يصلون الأردن واستنفار في مطار العاصمة عمان

أفادت وسائل إعلام أن الأردن أعلن اليوم، السبت، إخلاء 71 طالباً من مدينة ووهان الصينية، بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

ووفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية، وصلت الطائرة التي أقلت الطلبة، إلى العاصمة عمان، فجر السبت.

وحسب المصدر ذاته، فإن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة آخرين من سلطنة عمان ولبناني وثلاثة تونسيين وبحريني، بالإضافة لزوجة طالب تحمل الجنسية الروسية.

وقالت شركة الخطوط الملكية الأردنية، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، بأنها تجري عملية تعقيم دقيقة وشاملة لطائرتها العائدة من ووهان.

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#صور| بعد عودتها من مدينة #ووهان الصينية .. تعقيم طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الاردنية وعلى متنها المواطنون الأردنيون بعدما امر العاهل الأردني بإعادتهم للمملكة بسبب انتشار فيروس #كورونا القاتل. pic.twitter.com/OddIfmBhxv — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 1, 2020

جدير بالذكر أن الأردن أكد خلوه من أي إصابة بفيروس كورونا.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، ووصل عدد الوفيات حتى الآن 259، وإصابة 11 ألفا و791 شخصا بينهم 1795 حالتهم خطيرة.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي، لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

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