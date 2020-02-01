في وضع تلبس.. شرطة الآداب تلقي القبض على إنجي خوري في بيروت بعد رسالتها لتركي آل الشيخ

أكدت مواقع إخبارية لبنانية قيام شرطة الآداب في العاصمة بيروت بإلقاء القبض على مشهورة مواقع التواصل السورية المثيرة للجدل إنجي خوري.

ودخلت “خوري” بحسب هذه المواقع إلى حدود الدولة خلسة، وكسرت الحكم الصادر بحقها بإلغاء إقامتها بالأراضي اللبنانية، على هامش انتشار فيديوهاتها الفاضحة.

وعلقت المغنية اللبنانية قمر (غريمة إنجي خوري)، على خبر القبض على الأخيرة، قائلة: «الله كبير وحقي اتاخد حمد لله».

وعدد من النشطاء على السوشيال ميديا، تداولوا في ديسمبر الماضي، صورة من المقطع الفيديو الفاضح للممثلة السورية انجي خوري، ضمن مقاطع الفيديو المصورة التي تم تسريبها لها خلال الفترة الأخيرة.

كانت إنجي خوري، قد كشفت في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن علاقة الحب، التي جمعتها بالناشط اللبناني ربيع الزين، مشيرة إلى أن العلاقة استمرت لمدة 4 سنوات.

وأشارت انجي خوري، إلى أن علاقتها بـ ربيع الزين كانت كتب كتاب، وأضافت أن أهلها كانوا يعرفون بهذه العلاقة وأنهما كانا على وشك الزواج، إلا أن مشاكل حدثت بينهما.

وأمس عبرت إنجي خوري، عن أمنيتها بالشفاء العاجل لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، الذي يخضع لجراحة دقيقة بالخارج.

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وكتبت “خوري” التي اشتهرت بصورها ومقاطعها العارية والفاضحة على مواقع التواصل للفت الأنظار إليها، في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”ألف صحة لمعالي المستشار #تركي_الشيخ ابعد الله عنكم كل الأذى وادامكم مفضلين عل الفن والفنانين⁩ وأعادكم الله إلى أراضي المملكة سالمين⁩⁦”

ألف صحة لمعالي المستشار @Turki_alalshikh #تركي_الشيخ ابعد الله عنكم كل الأذى وادامكم مفضلين عل الفن والفنانين ⁦🙏🏻⁩ و أعادكم الله إلى أراضي المملكة سالمين⁩⁦🇸🇦⁩🌹#تركي_آل_شيخ #انجي_خوري — انجي – Angie (@iSingerAngieKh) January 31, 2020

التغريدة التي اعتبرها ناشطون مغازلة من إنجي خوري لرئيس هيئة الترفيه، ووسيلة تملق بهدف لفت انتباهه عله يكالفئها بفعالية ضمن فاعليات الترفيه شأن نجمات وفنانات كثر أغدق عليهم آل الشيخ العقود والمنح.

جديرٌ بالذّكر أنه جرى ترحيل انجي خوري من دبي إلى دمشق، عقب ضبطها بوضع مخل للآداب في احد الفنادق

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