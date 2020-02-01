صافيناز
صافيناز
Imageحياتنا

“شاهد” حفل زفاف الراقصة صافيناز ومصطفى شعبان

كتب وطن
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نشرت الراقصة ​ عبر صفحتها الخاصة على “انستغرام” صوراً من زفافها على الممثل المصري ​مصطفى شعبان​، واكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.

وتفاعل المتابعون مع الصور متوجهين لها بالتهنئة على زواجهما، للحظة الأولى، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما “أبو البنات” الذي عرض منذ أربع سنوات.

وجسدت صافيناز ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.

ويشار إلى ان شعبان يقدم حالياً بطولة مسلسل جديد بعنوان “حتى لا يطير الدخان”، يكتب السيناريو والحوار له مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته حسين فهمي.

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