الوضع كارثي ولا يستهان به.. احمي نفسك وأسرتك من “كورونا” في 5 خطوات فقط وهذا كل ما عليك فعله

في توجيه هام جدا كشفت منظمة الصحة العالمية عن حزمة تعليمات وتحذيرات حول فيروس كورونا المطور، بهدف الوقاية منه.

وأوضحت المنظمة في بيانها أن فيروس كورونا المطور فيروس نشط وسريع الانتشار وفتاك يهلك المصاب في غضون 12 يوما من الاصابة.

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وفيروس كورونا الجديد لا يوجد له علاج حتى الآن وذلك بسبب تغيير جيناته وتركيبته من مصاب إلى آخر.

الفيروس الجديد خرج من الصين إلى بلدان العالم وعبر القارات بسرعة خطيرة.

وقدمت منظمة الصحة العالمية 5 نصائح وقائية هامة جدا لتجنب الإصابة بهذا الفيروس القاتل جاءت كالآتي:

• تجنبوا الأماكن المزدحمة كالأسواق والحدائق وينصح الابتعاد عن الحيوانات البرية بقدر الإمكان.

• تجنبوا السفر في الوقت الحالي.

• الابتعاد عن السجائر الإلكترونية ونكهاتها.

• عدم الشرب من الابار.

• الابتعاد عن المنشآت الطبية وتجنب زيارة المرضى في الوقت الحالي.

وأعراض المرض كما ذكرها بيان منظمة الصحة العالمية هي ارتفاع شديد لحرارة الجسم وضيق في التنفس،مع اغماء او غيبوبة وهذيان وصعوبة بالحركة ينتج عنها وفاة.

ولا يوجد أي علاج لهذا الفيروس في الوقت الحالي وذلك بسبب تطور الوباء واختلافه من مصاب لآخر، وحضانة الوباء قد تصل لـ 12 يوما.

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