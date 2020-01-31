مصطفى بكري فقد عقله وخالف السيسي رافضاً صفقة القرن: شعب الجبارين لا يعرف الطريق إلى الخنوع
أثارت تغريدة أطلقها النائب في البرلمان المصري، والاعلامي الشهير مصطفى بكري، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صدح بالحق هذه المرة رافضاً صفقة القرن التي أقرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في مخالفة واضحة للموقف المصري الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية وفجر موجة غضب واسعة.
بكري وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال إن “صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينيين من الأرض والدولة المستقلة والقدس وحق العودة، هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدولية وتسعي من خلالها إلي فرض الاستسلام علي الشعب الفلسطيني ، ولكن هيهات ، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع “.
تغريدة بكري أثارت ردود وتعليقات ساخرة من موقفه من صفقة القرن والذي خالف فيه الموقف الرسمي الذي أعلنته الخارجية، حسب ما رصدت وطن من تعليقات صاحبت التغريدة.
وكانت وزارة الخارجية المصرية، أطلقت تصريحاً علقت فيه على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يعرف بـ”صفقة القرن”، والذي أعلن عنها الرئيس الارعن مساء الثلاثاء في موقف أثار موجة غضب في العواصم العربية.
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وقالت الخارجية المصرية في بيانها المثير للجدل إنها “تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
ولم تعارض الخارجية المصرية الخطة العقيمة التي أطلقها ترامب وسلب الفلسطينيين من حقهم في أرضهم ووطنهم، بل قالت إنها ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها.!
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