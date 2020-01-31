مصطفى بكري فقد عقله وخالف السيسي رافضاً صفقة القرن: شعب الجبارين لا يعرف الطريق إلى الخنوع

أثارت تغريدة أطلقها النائب في البرلمان المصري، والاعلامي الشهير مصطفى بكري، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صدح بالحق هذه المرة رافضاً صفقة القرن التي أقرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في مخالفة واضحة للموقف المصري الرسمي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية وفجر موجة غضب واسعة.

بكري وفي تغريدة رصدتها “وطن”، قال إن “صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينيين من الأرض والدولة المستقلة والقدس وحق العودة، هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدولية وتسعي من خلالها إلي فرض الاستسلام علي الشعب الفلسطيني ، ولكن هيهات ، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع “.

صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينين من الأرض والدوله المستقله والقدس وحق العوده ،

هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدوليه وتسعي من خلالها إلي فرض الإستسلام علي الشعب الفلسطيني ، ولكن هيهات ، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع — مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2020

تغريدة بكري أثارت ردود وتعليقات ساخرة من موقفه من صفقة القرن والذي خالف فيه الموقف الرسمي الذي أعلنته الخارجية، حسب ما رصدت وطن من تعليقات صاحبت التغريدة.

كلامك ده ولا جايلك من تليفون سامسونج

😂😂😂😂😂😂😂 — 🏹Mohamed Ragab🏹 (@Alengineer14) January 30, 2020

معقوله شكله مش في وعيه — رضاك والجنه (@lwWulKLGZftA4av) January 30, 2020

ماشاء الله

ما أنت بتعرف تقول كلمة حق اهوه — بنت العرب الحرة Noor 🗺🌍 (@nn034271) January 30, 2020

هذا الكلام قُله لمعلمك السيسي … أم هو من أذن لك بذلك … — MOHAMED EL HÉDI BEN SALAH (@MOHAMEDELHDIBE3) January 30, 2020

لسه فاكر ايام العدوان علي غزه ايام مبارك وكنت انت عامل برنامج وتتلقي مكالمات وتنعق ضد النظام وتولول

كنا مصدقينك ونصدقين انك معارض

والحقيقة الي ظهرت انك كنت شيطان في جسد انسان

وانك راضع التعريs ودلوقتي بتعيد النهج

اللهم ابتليه في نفسه #الجمعه_٣١_يناير #الجوكر_المصري — MARCH مارس (@march2659) January 31, 2020

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أطلقت تصريحاً علقت فيه على خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو ما يعرف بـ”صفقة القرن”، والذي أعلن عنها الرئيس الارعن مساء الثلاثاء في موقف أثار موجة غضب في العواصم العربية.

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وقالت الخارجية المصرية في بيانها المثير للجدل إنها “تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ولم تعارض الخارجية المصرية الخطة العقيمة التي أطلقها ترامب وسلب الفلسطينيين من حقهم في أرضهم ووطنهم، بل قالت إنها ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها.!

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