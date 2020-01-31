وزير خارجية الإمارات يتعرض للتوبيخ.. عبدالله بن زايد يعيب على الفلسطينيين رفضهم لصفقة القرن: “لا يتعلمون”

تسبب وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، في موجة غضب واسعة على مواقع التواصل بعد نشره على حسابه بتويتر مقالا للرأي بصحيفة أجنبية يعيب على الفلسطينيين رفضهم لصفقة القرن المشبوهة ويتبنى رأي الصحيفة.

وأعاد “ابن زايد” نشر تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) لمقال على “نيويورك تايمز” بعنوان: «في كل مرة يقول الفلسطينيون: لا.. يخسرون».

Opinion | Every Time Palestinians Say ‘No,’ They Lose – The New York Times https://t.co/QcG8N632Ad — عبدالله بن زايد (@ABZayed) January 31, 2020

المقالة التي أعاد عبدالله بن زايد نشرها انتقدت الفلسطينيين لعدم ترحيبهم بصفقة القرن، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء.

حسبي الله ونعم الوكيل فيك — عبدالله الملا @smaismaqtr (@q6r) January 31, 2020

اللي مب قادر ينصر قضية الأمة .. الأفضل يسكت و يكف أذاه عن المسلمين.. — ! (@Jasim_Aljaafari) January 31, 2020

من الحقائق التاريخية التي تليق بخيانة العرب أنَّ الحمامات العامة في عاصمتنا القدس أقدم من الإمارات والبحرين وعُمان. — Adhm Alsarhi (@AdhmAlsarhi) January 31, 2020

وانهالت الردود والتعليقات على تغريدة بن زايد، إذ رأى قسم كبير من النشطاء أن رفض الفلسطينيين للصفقة المزعومة إنما يدل على شجاعتهم في ظل التخاذل العربي والتسابق للتطبيع مع إسرائيل.

نعم في نظرك يخسرون ولكن هناك شرفاء ومقاومين وسيثبت حتى لو طال الزمن إنه الإحتلال زائل لاماحلة هناك شعب أسمه فلسطينين رغم المكائد وتصفية من قبل حكام العرب ولكن الإنتصار قادم رغم الحصار من قبل الدول العربية والعالم — السلطان (@khalfan_ksx565) January 31, 2020

الحمدلله هاد اعتراف انو الفلسطيني بيرفض بيع فلسطين وكلمة لا اشرف مليون مرة من نعم لصفقة العار

فلسطين عربية حرة اسلامية وعاصمتها القدس عاصمة فلسطين

الوطن غالي صعب تحسو فينا لانكم عايشين بأمان بوطنكم بس تخسروه بتحسو فينا — Red Rose (@RedRose49157510) January 31, 2020

وتتضمن خطة ترامب التي أعلن عنها، الثلاثاء الماضي، ورفضها الفلسطينيون، إقامة دولة على شكل أرخبيل تربطه جسور وأنفاق. وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك الاعتراف بمستوطناتها غير الشرعية المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

يذكر أن النشطاء عبر مواقع التواصل كانوا قد تداولوا صورة جمعت سفراء الإمارات والبحرين وعُمان الذين حضروا مراسم إعلان صفقة القرن بالبيت الأبيض، ووصفوها بـ”صورة العار”.

وأشاد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالدول الخليجية الثلاث على الجهود التي تبذلها، ووجها الشكر لسفرائها على المشاركة في مراسم الإعلان عن الصفقة. وكانت فلسطين دعت، قبيل الإعلان الأمريكي، سفراء الدول العربية والمسلمة إلى مقاطعة الحدث.

هذا وأعربت حركة فتح عن استيائها من حضور دول عربية لمؤتمر الإعلان عن صفقة القرن في البيت الأبيض، على رأسهم السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

ويمضي بهذا عبدالله بن زايد على نهج مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنر، الذي صرح بأن القادة الفلسطينيين يبدون “حمقى للغاية” لرفضهم الفوري لما سمي بـ “صفقة القرن” التي تهدف لوضع حد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي .

وأضاف كوشنر في تصريحات لوكالة “رويترز” أن “الفلسطينيين يحتاجون ربما إلى قليل من الوقت لأخذ حمام بارد واستيعاب الخطة”.

وتابع قائلا “لقد رفضوا الخطة قبل أن يروها، وظنوا أنها لن تكون جيدة كما اتضح… هذه لحظة فارقة بالنسبة لهم حتى يظهروا للعالم ما إذا كانوا مستعدين حقا لأن يصبحوا دولة أو لا”.