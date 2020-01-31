“شاهد” صحفية شهيرة تفجر مفاجأة وتفضح ترامب بتقديمها عينة من فستانها للمحكمة تثبت اغتصابه لها

في فضيحة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال محامو صحفية معروفة تتهمه باغتصابها إنهم طلبوا عينة من حمضه النووي للتأكد من مطابقتها لعينة أخرى موجودة على فستان تقول إنها ارتدته أثناء الواقعة المزعومة.

ويقول محامو الضحية وهي الصحفية إليزابيث جين كارول، إنهم طلبوا من محامي ترامب تسليم عينة من حمضه النووي يوم 2 مارس “من أجل إخضاعها للتحليل والمقارنة مع عينة مجهولة الهوية موجودة على فستانها وتعود لرجل”.

Regarding the claim by E. Jean Carroll that Trump raped her, Trump put out the statement: "I’ve never met this person in my life." Photo via E. Jean Carol (from left): Trump, E. Jean Carroll, John Johnson, and Ivanka Trump in 1987. pic.twitter.com/WqgVqTaYpZ — Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) June 21, 2019

وتؤكد كارول أن ترامب اغتصبها خلال تسعينات القرن الماضي داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر “بير غدورف غودمان”.

وفي شهر يونيو الماضي، قال ترامب إن كارول كانت “تكذب بشكل صارخ”، نافيا أن يكون قابلها، غير أن صورة تعود لسنة 1987 تظهرهما معا خلال فعالية اجتماعية، فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الصورة المعنية تظهره مع العديد من الأشخاص لدى وقوفه في طابور انتظار.

من جهتها، رفعت كارول دعوى تشهير ضد ترامب في شهر نوفمبر المنصرم، حيث تتهمه بالإضرار بمهنتها من خلال وصفها بالكاذبة، وتسعى للحصول على تعويضات فضلا عن سحب ترامب لتصريحاته.