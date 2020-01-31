هكذا هم نشامى الأردن دائما.. “شاهد” ماذا فعل جمهور الوحدات الاردني رفضاً لـ”صفقة القرن” المزعومة

تداول ناشطون أردنيون، أمس الخميس، فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت مشجعي فريق الوحدات الأردني وهم يهتفون ضد صفقة القرن الأمريكية، خلال مباراة الوحدات مع الأرثوذكسي في دوري كرة السلة.

وردد المشجعون هتافات “هذه الصفقة ما بتمر.. شعبي صامد شعبي حر”، (القدس عربية.. إسلام ومسيحية)، وذلك تعبيرا عن رفضهم لخطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء.

وتوج الوحدات بطلا للدوري الأردني الممتاز لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره الأرثوذكسي، في لقاء مثير شهد حضورا جماهيريا كبيرا، مساء الأربعاء.

وكان ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن في البيت الأبيض الثلاثاء، بنود وتفاصيل “خطة السلام” الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

و”صفقة القرن”، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية”.

وأكد الجانبان أن “إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها”، لافتين إلى أن “الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق”.