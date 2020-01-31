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وردة
حياتنا

حدث في سلطنة عُمان.. محكمة عُمانية تحاكم متهماً أرسل “وردة” إلى امرأة وخدش حياءها حسب القانون!

كتب خاص "وطن"
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شهدت عُمانية، أمس الخميس، قضية فريدة من نوعها نظرت خلالها احدى المحاكم في دعوى جزائية بأن قام متهم بإرسال “” إلى سيدة عمانية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، بسام علي، إن أحد المحاكم العمانيّة؛ تنظر دعوى جزائية بأن قام المتهم بإرسال [وردة] إلى المجني عليها.

وأضاف المحامي العماني في تغريدة رصدتها “وطن“، ( عليه فهو يواجه تهمة “التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها” وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني، أشوفكم ترسلوا ورود للحريم ).

وأثارت التغريدة، غضباً واسعاً على “تويتر”، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات..

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