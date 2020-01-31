حدث في سلطنة عُمان.. محكمة عُمانية تحاكم متهماً أرسل “وردة” إلى امرأة وخدش حياءها حسب القانون!

شهدت محكمة عُمانية، أمس الخميس، قضية فريدة من نوعها نظرت خلالها احدى المحاكم في دعوى جزائية بأن قام متهم بإرسال “وردة” إلى سيدة عمانية.

وقال المحامي والمستشار القانوني، بسام علي، إن أحد المحاكم العمانيّة؛ تنظر دعوى جزائية بأن قام المتهم بإرسال [وردة] إلى المجني عليها.

وأضاف المحامي العماني في تغريدة رصدتها “وطن“، ( عليه فهو يواجه تهمة “التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها” وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني، أشوفكم ترسلوا ورود للحريم ).

أحد المحاكم العمانيّة اليوم؛ تنظر دعوى جزائية بأن قام المتهم بإرسال [وردة] إلى المجني عليها



وعليه فهو يواجه تهمة "التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها" وفق نص المادة 266 من قانون الجزاء العماني.



أشوفكم ترسلوا ورود للحريم 😀 — Bassam Ali بسّام علي (@BassamAlkalbani) January 30, 2020

وأثارت التغريدة، غضباً واسعاً على “تويتر”، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات..

ورده؟؟؟؟؟؟ وقلب ينبض؟؟؟!!!



هل هاذه دعاوي مستحقة ينظر بها القضاء؟!!!!



وهل تستحق ان يرفعها الأدعاء ويحولها للقضاء؟!!! — راشد المجرفي ابوسند (@2bu_sanad) January 30, 2020

مافيه شغل ولقلة الشغل اصبحت التفاهات في كل شيء.متى سنلتفت الى ماهو اهم واعظم .رحم الله ذاك الزمان الذي كان يمر فيه اخواننا علينا ف الطرقات فيسلمون ويسالوننا ع حاجاتنا ليقضوها لنا ورحم الله ذاك الزمان الذي تصلنا فيه الهدايا الى بيوتنا مع صفاءقلوبنا والاخوة التي تجمعنا بالجميع. — بنت شمس طيبه المعولي (@taiba_almawali) January 31, 2020

الناس في هالزمن تحب تدور المشاكل وتريد أيضا تعويض مادي أخواني الدنيا ماتسوى ماتفكر في نفسها تدخل محاكم وفضايح الله يهدي النفوس الطاهرة — حميد الشرجي (@rhrh9909) January 31, 2020

المحاكم ف هاليومين اصبحت لتوافه الامور والتي من الممكن تجاهلها — نور اليقين (@SilenceNature) January 30, 2020

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