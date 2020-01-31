“شاهد” الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل ترد على الفيديو “الخادش للحياء”: مفبرك والأصل عندي!

قالت المدوّنة الكويتية نهى نبيل إنها لجأت للقضاء بعد تسريب مقاطع فيديو من داخل بيتها وهي توبّخ ابنها بألفاظ خادشة للحياء.

وردت نبيل، وهي من أصول مصرية، على تسريب الفيديو بغضب قائلة إن “ما حدث هو انتهاك للخصوصية وحرمة المنزل والأمور السرية التي في بيتها”.

وأضافت الإعلامية والشاعرة نبيل في مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على “سناب شات” إنها امرأة متزوجة ترتدي ملابس منزليه وتفاجأت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بالجريمة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

وبالنسبة إلى محتوى الفيديو المثير للجدل، قالت نهى إنها لم تتعود الاعتداء على أبنائها، ولكنها تتبع طريقة في التربية وتمارسها مع أطفالها، بنهج الثواب والعقاب، مستنكرة تحريف المقطع رغم أنه باللغة الإنجليزية.

وأشارت المدوّنة إلى أنها تتعرض للابتزاز من قبل أشخاص يساومونها على دفع أموال وإلا نشروا مقاطع مسيئة لها، ومع ذلك تتجاهل هذه التهديدات، لأنها “واثق الخطي يمشي ملكا” بحسب قولها، مبينة أن من يعرفها يعلم أنها لا تتلفظ بكلمات خارجة.

وأكدت نهى أن المقطع مفبرك والعيب على الصحف والمواقع التي نشرته على أنه حقيقي، مشيرة إلى أن المقطع الأصلي عندها ومن يريده سترسله له.

وعلى إثر ذلك تصدر وسم “نهى نبيل” قائمة الترند في موقع تويتر، وعلق المغردون عليه مستنكرين أسلوبها في التعامل مع ولدها وتوجيه ألفاظ خارجة عن الحياء تجاه ابنها رغم وجود زوجها الذي لم يحرك ساكنًا كما أظهر المقطع.

وانقسم المغردون بين مدافع عنها وخصوصيتها منتقدين اقتحام حرمة بيتها بهذا الشكل، وقال عدد منهم إنها تتكلم معه باللغة الإنكليزية وليس بالعربية، فيما رفض آخرون تصرف نهى وقذفها لابنها بألفاظ نابية.

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وكانت محكمة الأحداث في الكويت قد بدأت بفتح تحقيق في مضمون مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورداُ على التسريب ، نشرت المدوّنة الكويتية صورة لها هي تحتضن نجلها، عبر الستوري التابع لحسابها الرسمي على موقع إنستغرام معلقة: “حتى وإن كنت تمشي مستقيمًا ستجد من ينتقد ظلك المائل”، مشيرة إلى أنها من المستحيل أن ترضي الجميع، في رد منها على الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت لها.

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