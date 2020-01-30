حسام بهجت
حسام بهجت
الهدهد

صحافي مصري يكشف تفاصيل التعليمات التي أرسلتها مخابرات السيسي إلى رؤساء التحرير بخصوص كيفية تغطية صفقة القرن

كتب وطن
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كشف الصحافي المصري، ، عن رسالة أرسلتها المخابرات المصرية إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، تحتوي على تعليمات خاصة بشأن تغطية “” التي أعلنها ، الثلاثاء.

وفي تدوينة كتبها الصحفي العامل في موقع “مدى مصر”، على الفيسبوك قال فيها (المخابرات بعتت تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة فيها المنوعات فيما يخص تغطية صفقة القرن، وحصل عليها الزملاء في المنصة ونشروها طبق الأصل مشكورين: “التحرك الإعلامى لخطه السلام كالتالي: عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني. عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأني. عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن. عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة، عدم التعرض إلى كل من (ثوابت – الجهاد – القدس)”.!

وعلق بهجت على ذلك بالقول “مفيش كلام يتقال والله”.

المخابرات بعتت تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة فيها الممنوعات فيما يخص تغطية صفقة القرن وحصل عليها…

Posted by Hossam Bahgat on Thursday, January 30, 2020

وخرج رئيس النظام المصري، بموقف مخزي أيد فيه صفقة القرن التي طرحها الرئيس المصري دونالد ترامب الثلاثاء، داعياً الفلسطينيين إلى مزيد من التنازل.

وكان ترامب، ورئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن في البيت الأبيض الثلاثاء، بنود وتفاصيل “خطة السلام” الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا باسم “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وسفراء والإمارات والبحرين.

و”صفقة القرن”، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، والعمل على حل الدولتين، والاعتراف بالقدس غير مقسمة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية”.

وأكد الجانبان أن “إسرائيل ستقدم ولأول مرة خريطة بالأراضي التي ستقدمها مقابل السلام، وأن إسرائيل لن تقدم أي تنازلات تلحق الأذى بأمنها”، لافتين إلى أن “الأراضي المخصصة لفلسطين لن يقام عليها أي مستوطنات لمدة 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيجري دراسة الاتفاق”.

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