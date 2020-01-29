ضبط شواذ في الكويت أحدهم مصاب بالايدز
ضبط شواذ في الكويت أحدهم مصاب بالايدز
حياتنا

كارثة في الكويت والأمن يستنفر بعد ضبط شواذ جنسياً أحدهم مصاب بالإيدز .. هل نقل المرض لآخرين!

كتب وطن
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في حادثةٍ وصفها الأمن الكويتي بالخطيرة، أُلقي القبض على 9 جنسياً من جنسيات عربية وآسيوية في وتبين أن أحدهم مصاب بفيروس نقص المناعة ().

واعترف المقبوض عليهم بعلاقات مشبوهة تربطهم بعدد من المترددين على معهد للمساج في السالمية .

مصدر أمني كويتي قال ان معلومات وصلت الى رجال المباحث من احد المصادر السرية عن وجود معهد للمساج يقدم الى جانب خدمات المساج خدمات اخرى “غير اخلاقية”، وعلى الفور صدرت التعليمات بعمل مزيد من التحريات للوقوف على الحقيقة كاملة وعقب التحريات التي امتدت لأيــام ثبــت صحــة ما جـــاء في المعلومات.

وأضاف المصدر انه تمّ ضبط 9 أشخاص داخل المعهد وملابسهم ابعد ما تكون عن ملابس الرجال.

وجرى إحالة الموقوفين التسعة الى وزارة الصحة، لترد إلى رجال المباحث مفاجأة من العيار الثقيل بأن احد المحالين للتحليل يحمل (الايدز).

وتم فتح تحقيق مع الموقوفين خاصة المصاب بفيروس نقص المناعة والوقوف على الأرقام المسجلة على هاتفه النقال تمهيدا لاستدعائهم وفحصهم خشية ان يكون قد انتقل إليهم الفيروس.

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