“شاهد” شاب “وقح” يتحرش بفتاة في الرياض وهذا ما فعله دون خجل قبل أن يدهس قدمها بسيارته

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بموجة غضب واسعة عقب تداول مقطع فيديو وثقته فتاة لشاب يتحرش بها في أحد شوارع الرياض.

وبحسب رواية الفتاة فإنها كانت تمشي برفقة صديقة لها وحاول الشاب التحرش بهما ولكنهن قمن بصده.

وفجأة قام الشاب بدهس قدم الفتاة بسيارته عندما شاهدها تصور بهاتفها المحمول.

ولم يكتفٍ الشاب الوقح بهذا بل وجه لهم إشارة لا أخلاقية بيده وفر هارباً، فيما ذكر بعض المغردين أن الواقعة تم توثيقها في الرياض.

وأحدث هذا المقطع موجة غضب واسعة بين النشطاء الذين طالبوا السلطات بالتدخل، وسرعة ضبط هذا الشاب ومعاقبته بما يستحق حتى يكون عبرة لغيره.