القبض على الشاب الذي ظهر يمارس الجنس مع فتاة خلف سيارة لانسر في الاردن
القبض على الشاب الذي ظهر يمارس الجنس مع فتاة خلف سيارة لانسر في الاردن
حياتنا

بعد شهر .. فيديو اللانسر الإباحي في الأردن يعود للواجهة مجدداً ومفاجأة عن الشاب الذي ظهر فيه

كتب وطن
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بعد شهر من تداول الفيديو الإباحي والذي أثار ضجةً واسعة في الأردن، لشاب وفتاة يمارسان العلاقة الحميمة خلف سيارة من نوع “” في وضح النهار، أُعلن عن إلقاء القبض على المتهم الذي ظهر في المقطع.

وبحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام فقد جرى اليوم الأربعاء إحالة الشخص الذي ظهر في الفيديو للقضاء بعد إلقاء القبض عليه عند عودته للمملكة.

وأشار إلى أن “الأمن الوقائي” أحال سابقاً للقضاء 3 أشخاص قاموا بتصوير المقطع، وجرى توقيفهم في حينه عن تهمة خرق خصوصية الآخرين واستراق السمع والبصر.

وأهاب الناطق الاعلامي بالمواطنين تجنب نشر أو تداول أو إعادة نشر مثل تلك المقاطع أو المواد التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي وحياة أفراده.

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