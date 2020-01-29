المهداوي يتصدى لفيصل القاسم بعد ان استكثر الغضب من أجل القدس: لسانك لسان الصهاينة العرب
استكثر الاعلامي السوري، فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، الهبة العربية دفاعاً عن القدس العاصمة الفلسطينية، التي سلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقته العقيمة من الفلسطينيين، واعطاها لإسرائيل كعاصمة أبدية لدولتهم المزعومة، في خطته التي طرحها أمس الثلاثاء وأثارت غضباً واسعاً في العالم أجمع.
وقال فيصل القاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا شك أن القدس مهمة جداً، وصفقة القرن جعلت البعض يغضب من أجلها، لكن لماذا يتعامى العالم عن أربع عواصم عربية تحتلها إيران: “بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء” بشهادة كبار المسؤولين الإيرانيين؟ ).
وتصدى الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي لتغريدة فيصل القاسم المثيرة، قائلاً (عشرات التغريدات كتبها فيصل يجمل فيها الاحتلال الإسرائيلي من حيث يعلم بمقارنته في النظام السوري وجميعها تصب أيهما أكثر اجراما؟ وهو اسلوب ايدي كوهين).
وأضاف المهداوي في رده :” اليوم يستنكر الغضب من اجل القدس. اذا لم يكن هذا لسان الصهاينة العرب فكيف يكون؟”!
ولم تكن هذه التغريدة المثيرة الاولى للإعلامي السوري فيصل القاسم الذي هاجم الفلسطينيين على هبتهم للتصدي لصفقة القرن العقيمة قائلاً :” للأخوة الفلسطينيين المتباكين على صفقة القرن…القضية الفلسطينية بيعت وانتهت عندما وقع ياسر عرفات اتفاق أوسلو والباقي تفاصيل.. .لهذا لا تلوموا العرب بل لوموا أنفسكم “.
وهنا تصدى المهداوي كذلك للقاسم قائلاً له :” هل نلومك على جرائم الأسد وتضييعه سوريا وجلب المحتلين إليها؟ أم نلوم العراقيين لأن الخونة بينهم ساعدوا الغزو الأمريكي. لا ينقص الفلسطينيين الذين باعهم العرب قبل أوسلو سوى بعض الفذلكات “.
والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.
وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.
فيصل القاسم ربه ودينه الريال القطري راتبه 100 الف دولار شهريا يعني المناضل العرص راتبه مليون و200 الف دولار في السنة وقاعد ينبحلك عن سوريا
القاسم صدع راس ابونا بسوريا سوريا وسوريا سوريا وسوريا وصارلو كم سنة بيرمي كلام ضد الفلسطينيين بتويتر
و هو اكثر من 30 سنة وهو بيعرص لبشار الاسد وقبله ابوه في برنامجه الاتجاه المعاكس
لدرجة اي شخص كان بيسب بشار في الاتجاه المعاكس كان بيسكته وبيلعن ابوه
واحد سيرة رامي مخلوف قبل 2011 في برنامج الاتجاه المعاكس في الاعادة قطع الصوت المناضل العرص
اكبر انجازات العرص الدرزي البريطاني فيصل القاسم زرع شعر وزرع لحية وصبغها وقريبا يمكن يزرع اير ويصير زلمة بدل ماهو درزي لا شرف ولا دين