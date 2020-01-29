المهداوي يتصدى لفيصل القاسم بعد ان استكثر الغضب من أجل القدس: لسانك لسان الصهاينة العرب

استكثر الاعلامي السوري، فيصل القاسم، مذيع قناة الجزيرة القطرية، الهبة العربية دفاعاً عن القدس العاصمة الفلسطينية، التي سلبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صفقته العقيمة من الفلسطينيين، واعطاها لإسرائيل كعاصمة أبدية لدولتهم المزعومة، في خطته التي طرحها أمس الثلاثاء وأثارت غضباً واسعاً في العالم أجمع.

وقال فيصل القاسم في تغريدة رصدتها “وطن”، ( لا شك أن القدس مهمة جداً، وصفقة القرن جعلت البعض يغضب من أجلها، لكن لماذا يتعامى العالم عن أربع عواصم عربية تحتلها إيران: “بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء” بشهادة كبار المسؤولين الإيرانيين؟ ).

لا شك أن القدس مهمة جداً، وصفقة القرن جعلت البعض يغضب من أجلها، لكن لماذا يتعامى العالم عن أربع عواصم عربية تحتلها إيران: بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء بشهادة كبار المسؤولين الإيرانيين؟ — فيصل القاسم (@kasimf) January 28, 2020

وتصدى الاعلامي الفلسطيني، نظام المهداوي لتغريدة فيصل القاسم المثيرة، قائلاً (عشرات التغريدات كتبها فيصل يجمل فيها الاحتلال الإسرائيلي من حيث يعلم بمقارنته في النظام السوري وجميعها تصب أيهما أكثر اجراما؟ وهو اسلوب ايدي كوهين).

وأضاف المهداوي في رده :” اليوم يستنكر الغضب من اجل القدس. اذا لم يكن هذا لسان الصهاينة العرب فكيف يكون؟”!

عشرات التغريدات كتبها فيصل يجمل فيها الإحتلال الإسرائيلي من حيث يعلم بمقارنته في النطام السوري وجميعها تصب أيهما أكثر اجراما؟ وهو اسلوب ايدي كوهين. اليوم يستنكر الغضب من اجل القدس. اذا لم يكن هذا لسان الصهاينة العرب فكيف يكون؟ https://t.co/WXvJICb2Rd — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 29, 2020

ولم تكن هذه التغريدة المثيرة الاولى للإعلامي السوري فيصل القاسم الذي هاجم الفلسطينيين على هبتهم للتصدي لصفقة القرن العقيمة قائلاً :” للأخوة الفلسطينيين المتباكين على صفقة القرن…القضية الفلسطينية بيعت وانتهت عندما وقع ياسر عرفات اتفاق أوسلو والباقي تفاصيل.. .لهذا لا تلوموا العرب بل لوموا أنفسكم “.

للأخوة الفلسطينيين المتباكين على صفقة القرن…القضية الفلسطينية بيعت وانتهت عندما وقع ياسر عرفات اتفاق أوسلو والباقي تفاصيل…لهذا لا تلوموا العرب بل لوموا أنفسكم.



لاطش بن فاخت المغمقان الرابع عشر — فيصل القاسم (@kasimf) January 27, 2020

وهنا تصدى المهداوي كذلك للقاسم قائلاً له :” هل نلومك على جرائم الأسد وتضييعه سوريا وجلب المحتلين إليها؟ أم نلوم العراقيين لأن الخونة بينهم ساعدوا الغزو الأمريكي. لا ينقص الفلسطينيين الذين باعهم العرب قبل أوسلو سوى بعض الفذلكات “.

هل نلومك على جرائم الأسد وتضييعه سوريا وجلب المحتلين إليها؟ أم نلوم العراقيين لأن الخونة بينهم ساعدوا الغزو الأمريكي. لا ينقص الفلسطينيين الذين باعهم العرب قبل أوسلو سوى بعض الفذلكات https://t.co/DaMVajwN1s — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) January 27, 2020

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحافي بواشنطن “صفقة القرن” المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة، التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.