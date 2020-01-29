“الشاهين” العُماني: سلطنة عُمان لن تبيع فلسطين وكل ما يحدث بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية

علق حساب “الشاهين” ذائع الصيت على موقع التواصل تويتر في سلطنة عُمان، على الاتهامات الموجهة للسلطنة بخصوص صفقة القرن المزعومة بعد حضور سفيرة عُمان لإعلان الصفقة، مشيرا إلى أن السلطنة لن تبيع فلسطين، حسب قوله.

وفي رده على أحد المتابعين في هذا الشأن، قال حساب “الشاهين” المعروف بتصديه للشائعات عن السلطنة ويحظى بمتابعة واسعة على تويتر، إن وجود السلطنة في مثل هذه الأحداث جاء بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

ان كانت سياسة بلدك لا تمثلك فهذا شأنك لربما لكونك بعيد عن واقع الحدث و قلب القضية…. ووجود السلطنة في مثل هذه الأحداث بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية هو أمر مهم لاتمام ما بدأه #المقام_الخالد من مساعي السلام في الشرق الأوسط

أن كنت حقاً لا تعلم ما حدث اثناء استضافة عباس وبعده،،، https://t.co/eQe8UjZCSu — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 29, 2020

وأوضح أن ما حدث هو أمر مهم لاتمام ما بدأه السلطان الراحل قابوس بن سعيد من مساعي السلام في الشرق الأوسط.

ولفت حساب الشاهين في تغريدة أخرى إلى استضافة السلطان قابوس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وبعده نتنياهو، لم يكن في إطار الصدفة، مشيرا إلى أنه في عمان الحكومة والشعب اتجاه واحد لا يتجزأ “مؤيدين لكافة توجهات الحكومة الرشيدة والمقام السامي ووزارة الخارجية الموقرة تمعن في الأحداث جيداً عمان لن تبيع فلسطين”

نتنياهو فمن الجيد أن لا تقوم بفصل الشعب عن الحكومة لأننا في عمان وجود واحد حكومة وشعب لا يتجزأ

مؤيدين لكافة توجهات الحكومة الرشيدة والمقام السامي ووزارة الخارجية الموقرة

تمعن في الأحداث جيداً

عمان لن تبيع فلسطين — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) January 29, 2020

وأثار شُكر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي لثلاثة دول خليجية هي “الإمارات والبحرين وعُمان”، لحضور سفرائهم مؤتمر إعلان “صفقة القرن“، غضباً واستنكاراً واسعين بين الفلسطينيين خاصةً والعرب عامة.

وشارك السفير البحريني عبدالله آل خليفة، والسفير الاماراتي يوسف العتيبة، والسفيرة العمانية حنينة بنت سلطان المغيرية، في المؤتمر.

لكنّ مغرّدين عُمانيين على موقع “تويتر” برروا مشاركة حنينة بنت سلطان المغيرية سفيرة السلطنة في واشنطن بالمؤتمر الخاص بإعلان خطة “ترمب”.

وقال الكاتب العماني زكريا المحرمي في هذا الشأن إن الحضور العماني في هذا الاجتماع لا يمثل قبولا لصفقة القرن بل هو تعبير عن الموقف العماني المعلن والقائم على دعم عملية السلام وحل الخلافات بالحوار وفقا لقرارات الأمم المتحدة وتأييد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.