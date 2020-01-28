“شاهد” لحظة تفاخر نتنياهو بحضور سفراء الإمارات والبحرين وعُمان إعلان صفقة القرن وترامب يُصفق

تداول ناشطون بتويتر فيديو يرصد لحظة تفاخر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بحضور سفراء الإمارات والبحرين وسلطنة عمان لمؤتمر إعلان صفقة القرن المزعومة، وعبر النشطاء عن غضبهم تجاه تلك الدول التي شرعنة الحدث المشبوه.

وأظهر المقطع نتنياهو وهو يتباهى بحضور سفراء الدول العربية الثلاثة ويوجه الشكر لهم، وترامب بجانبه يصفق.

نتنياهو يتفاخر بحضور سفراء (الإمارات والبحرين وعُمان) لحفل إعلان #صفقة_القرن .. وترامب يُصفِّق !!!



ايُّ عارٍ هذا ؟!!!pic.twitter.com/ELNWL7GUVx — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) January 28, 2020

وعبر ناشطون عن غضبهم الكبير تجاه هذه الدول مؤكدين أن هذا الأمر متوقع من الإمارات والبحرين لكن الصدمة هي حضور سلطنة عمان.

نتوقعها من الإمارات والبحرين لكن سلطنة عمان — Ahmed Mouatoakil (@AMouatoakil) January 28, 2020

هذه الأرض لا تتسع لهويتين إما نحن او نحن ♥️



صفقة القرن تمهيداً لنهاية إسرائيل ومعركة وعد الآخرة 💪#تسقط_صفقه_القرن ✌️#لا_لبصقه_القرن — fahad1234 (@fahad1261836575) January 28, 2020

والسعودية ومصر وغيرهم من وافقوا ولاكن لم يجرؤا على الحضور ومن طبعوا مع إسرائيل من داخل فلسطين — بيسان (@LFaiyruz) January 28, 2020

وبعد سنوات من التكهنات والتمهيد الإعلامي والسياسي، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صمته، اليوم الثلاثاء، وأعلن خطة السلام التي أعدتها إدارته، المعروفة باسم “صفقة القرن”، وسط رفض فلسطيني لها ودعوات للمواجهة مع الاحتلال رداً على إعلانها.

وقال ترامب في مستهل كلمته إن “إسرائيل مكان مقدس ووعد غليظ بالنسبة للإسرائيليين. رؤيتنا للسلام تختلف تماماً عن المقترحات السابقة”.

وعن وضع القدس المحتلة أوضح ترامب أنها “ستبقى عاصمة موحدة غير مجزأة لإسرائيل”، مشدداً على أنه “لن نطلب من إسرائيل أن تتنازل عن أمنها”.

أما عن الدولة الفلسطينية الموعودة فقال ترامب: إن “الخطة فرصة لن تتكرر للفلسطينيين وستضمن دولة متصلة الأراضي لهم، كما ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية حيث سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها”.

وتابع ترامب: “سنشكل لجنة مشتركة لتحويل خريطة الطريق الخاصة بالسلام، وفق خطتي، إلى خطة تفصيلية”، مشيراً إلى أن “العديد من الدول تريد المشاركة في توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه “أرسل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطة السلام”، مضيفاً: “قلت لعباس إذا قبلتم بخطتي فسنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم”.

وتابع في هذا الصدد: “آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه عام 1948 بمهاجمة إسرائيل، ومستعدون للتعاون مع كل الأطراف لتحقيق هذه الرؤية، والعديد من الدول مستعدة للتعاون معنا”، مشيراً إلى أن “الأراضي المقدسة يجب أن تكون رمزاً للسلام لا ميداناً للنزاع”.

ووجه ترامب في ختام خطابه الشكر للإمارات والبحرين وعمان على ما قال إنه “العمل الرائع الذي قاموا به، وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم”.

وعقب كلمته نشر الرئيس الأمريكي خريطة للدولة الفلسطينية المستقبلية وفق خطة السلام التي أعلنها اليوم.

هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين المستقبلية بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية. pic.twitter.com/CFuYwwjSso — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020

وخريطة الدولة الموعودة تربط مناطق فلسطينية في الضفة الغربية مع قطاع غزة عبر نفق، وعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية.