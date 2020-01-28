“شيطان العرب” يُعلن بيع القضية الفلسطينية!

أعلنت الإمارات رسميا دعمها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بـ”صفقة القرن”.



وشارك السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في المؤتمر الخاص بإعلان الصفقة الى جانب السفير البحريني عبدالله آل خليفة، والسفيرة العمانية حنينة بنت سلطان المغيرية.



وقال “العتيبة” إن الإمارات تثمن “الخطة الأمريكية للسلام وهي مبادرة جادة تعالج الكثير من القضايا العالقة”. حسب تعبيره



وأضاف: “الخطة الأمريكية نقطة انطلاق مهمة للعودة للمفاوضات برعاية أمريكية ودولية”.



وكان “ترمب” شكر الإمارات والبحرين وعمان على “العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم”.حسب قوله



كما وشكر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سفراء عمان والبحرين والإمارات لحضورهم مؤتمر الإعلان عن خطة ترامب معتبر الأمر “مؤشرا للحاضر والمستقبل”.



وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ “صفقة القرن”، والتي تضمنت جوانب عدة تتعلق بالقدس ودولة فلسطينية جديدة والاستثمارات التي ستضخ فيها.



وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.



فلسطينياً، قوبل الاعلان عن “صفقة القرن” برفضٍ واسعٍ على المستويين الرسمي والشعبي.



وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله، عقب إعلان “صفقة القرن” المزعومة: “سنحارب صفقة القرن بكل ما لدينا من طاقة وسنعمل على إفشالها”



وخاطب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي قائلاً: “القدس ليست للبيع”.



وأضاف: “بعد أن سمعنا هذا الكلام الهراء من ترامب، نقول ألف مرة لا لصفقة العصر”.



وأعلن عباس أن فلسطين ستتحرك لمجلس الأمن وأوروبا. إضافة إلى التحرك الأهم على الأرض بالمسيرات السلمية.



وذكر أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية اتصل به واتفقا على فتح صفحة جديدة وعقد لقاء بقطاع غزة.



وشهدت مختلف المدن الفلسطينية مساء الثلاثاء، تظاهرات رافضة لـ”صفقة القرن”، فيما أعلن عن يوم الاربعاء “يوم غضب” سيتخلله تنظيم مسيرات حاشدة .