شاهد” هذا مصير الشاب السعودي “قاذف بنات نجران” بعد الفيديو المخل وتصويره المنتقبات ودعوته لحرقهن

أسفرت الضجة الكبيرة التي أحدثها فيديو مخل صوره

شاب سعودي لطالبات بإحدى الجامعات السعودية ، وهو يقذفهن في أخلاقهن، عن تحرك عاجل للسلطات السعودية وضبط الشاب.

ونقلت وسائل إعلام سعودية، عن مصدر مسؤول في النيابة العامة، قوله إنه بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه إساءة أحد الأشخاص إلى طالبات الجامعة في إحدى المناطق ونعتهن بأوصاف مشينة تنطوي على القذف والشتم مصاحباً ذلك الأمر بتصوير لبعض الفتيات في مكان عام وإسقاط بعض تلك الأوصاف المشينة بحقهن.

تداول مقطع فيديو لشخص يقذف نساء منقبات بـ #نجران لدى توقفهم عند "كوفي شوب" على الطريق، ومغردون يطالبون بالقبض على #قاذف_بنات_نجران ومحاسبته. pic.twitter.com/lIO8AN0ymW — نجران اليوم (@NajranToday) January 26, 2020

وأنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرت النيابة العامة أمرها بتحريك الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (٢٤، ٢٧، ٢٨) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهرت به، وفحص الحسابات الشخصية والمعرفات الرقمية للمقطع؛ والقبض على الشخص المعنى بالإجراء واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه انتهاك حقوق الآخرين وحرماتهم المكفولة شرعاً والمصونة نظاماً تحت طائلة المساءلة الجزائية، والمجرم طبقا للأنظمة ذات العلاقة، وأنها ستطبق الأنظمة بكل حزم على المتجاوز في هذا الشأن.

وكان الفيديو أحدث موجة جدل وغضب عارم على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وتصدر هاشتاج خاص به الترند، حيث طالب الجميع بسرعة القبض على الشاب ومحاكمته.

وهاجم شخص مجهول عدد من الطالبات الجامعيات في منطقة نجران بعبارات قاسية تضمنت شتائم بحقهن وحق ذويهن من دون وجود مبرر لتصرفه ذاك.

وظهر الشخص وهو يتحدث لهجة أبناء المنطقة الجنوبية، وكان يصور بكاميرا هاتفه الجوال، عددا من الطالبات الجامعيات وهن يشترين القهوة من إحدى المحطات قبل مواصلة طريقهن نحو الجامعة، بينما يردد الشتائم ضدهن.

وبدا الشخص غير راضٍ عن شراء الطالبات للقهوة، والتوقف في إحدى المحطات على طريق الجامعة، قبل أن يدعو أولياء أمور تلك الطالبات لحرقهن على حد قوله في الفيديو.