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شاهد| عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تصدم متابعيها بصور ساخنة من دبي .. تعرّت وخرجت إلى الشرفة!

وطن Follow on Twitter Send an email منذ ساعة واحدة
0 أقل من دقيقة
لاميتا فرنجية تتعرى في دبي
لاميتا فرنجية تتعرى في دبي

أشعلت الممثلة ومقدمة البرامج وعارضة الأزياء اللبنانية جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة “جريئة” من شرفة غرفتها في دبي.

وظهرت لاميتا فرنجية مغطيةً جسدها صباحاً بـ “الشرشف” عوضاً عن الملابس على الشرفة، وقد تم التقاط الصورة من الخلف.

وعلّقت لاميتا فرنجية على الصورة بالقول “صباح الخير، الصورة من شرفتي”.

ونشرت لاميتا صوراً أُخرى ظهرت فيها عارية تماماً من الاسفل وترتدي “جاكيت” أسود مكشوف الصدر.

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