شاهد| عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية تصدم متابعيها بصور ساخنة من دبي .. تعرّت وخرجت إلى الشرفة!

أشعلت الممثلة ومقدمة البرامج وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة “جريئة” من شرفة غرفتها في دبي.



وظهرت لاميتا فرنجية مغطيةً جسدها صباحاً بـ “الشرشف” عوضاً عن الملابس على الشرفة، وقد تم التقاط الصورة من الخلف.



وعلّقت لاميتا فرنجية على الصورة بالقول “صباح الخير، الصورة من شرفتي”.

ونشرت لاميتا صوراً أُخرى ظهرت فيها عارية تماماً من الاسفل وترتدي “جاكيت” أسود مكشوف الصدر.