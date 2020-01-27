ديما صادق تتصدّر حديث اللبنانيين بـ”تويتر” .. تغريدة واحدة أشعلت غضباً ضدّها وهكذا ردّت

شنّ مغردون لبنانيون بموقع تويتر هجوماً قوياً على الاعلامية اللبنانية المعروفة ديما صادق على إثر نشرها تغريدة اعتبرت مسيئة للسيدة مريم العذراء، لكنّها رفضت هذا الإتهام.



وكتبت ديما صادق في تغريدتها التي حذفتها بعدما اثارت الغضب مُعلّقة على جلسة مناقشة الموازنة:”ال external audit متل

ال phone sex، حبل بلا دنس” … اهو ده الخطاب المسؤول اللي ع مستوى الأزمة ولا بلاش.”

لكنّ ديما صادق ردّت على الهجوم عليها وقالت إن النائب سليم سعادة قال في مجلس النواب وعلى شاشات التلفزة عبارة “حبل بلا دنس”، ونقلتها عنه انتقاداً له.

ورفضت ديما صادق اتهامات انصار “التيار” لها بالإساءة للمسيحية.

انا كعيت مع هوس جمهور التيار فيي.في نائب اسمه سليم سعادة قال بالمجلس و على شاشات التلفزيون قدام البشر كلهم عبارة حبل بلا دنس.قمت انا نقلتها عنه انتقادًا الو.قام شو؟قامت اُمة التيار علي اني عم سيء للمسيحية!يا خيي لا بتابعه ولا بتقرو،و لا فهمانين شو القصة وبالآخر بدكن تكفّرو الناس! https://t.co/Dbk7HkMMC6 — Dima (@DimaSadek) January 27, 2020

وأضافت ديما صادق في تغريدة أُخرى أنها انتقدت النائب سليم سعادة بعدما قدّم مطالعة نيابية اليوم فيها الكثير من الإيحاءات الجنسية.



وقالت: “في عباقرة بالبلد بدل ما يهجمو عليه، هجمو عليي انا، وصرت تراندينغ بأول هاشتاغين لانه الموتورين ما بيعرفو يقرو واذا قريو ما بيفهمو اللي بيقرو. ربي ادِم علينا نعمة هبل الخصوم”.

في نائب اسمه سليم سعادة. عمل مطالعة نيابية اليوم فيها الكثير من الإيحاءات الجنسية. انا انتقدته بشدة. في عباقرة بالبلد بدل ما يهجمو عليه، هجمو عليي انا، وصرت تراندينغ بأول هاشتاغين لانه الموتورين ما بيعرفو يقرو واذا قريو ما بيفهمو اللي بيقرو. ربي ادِم علينا نعمة هبل الخصوم 🙏🏻♥️ pic.twitter.com/qKFjurZmiG — Dima (@DimaSadek) January 27, 2020

وعبر هاشتاغ [#BlockDima و #ع_ديما_الاخلاق] عبّر مغرّدون عن غضبهم من الاعلامية اللبنانية، وطالبوا بمحاكمتها.

#ع_ديما_الأخلاق ديما عاملة حالها شريفة و مهذبة بتحترم كل الاديان و المذاهب…لا يا ديما طولنا بالنا كتير الاهانة للمسيحية مش من اليوم انت عم تهينينا من زمان ما بستغرب من يلي ما زعجته غنية بتمس بالدين المسيحي يغني غنية بتمس بوالدة جبران باسيل pic.twitter.com/zixQUTWqlW — Joe Bou Fadel (@boufadeljoe) January 27, 2020

من وراكي منتمنى لو ما في ديموقراطية ببلدنا، ولما تتخطي الحدود تنزتّي بالحبس..

لأنو شعب متلك ما بيلبقلو #ع_ديما_الأخلاق — 𝙲𝚊𝚛𝚒𝚗𝚎 𝙷𝚊𝚔𝚒𝚖 (@carinehakim1) January 27, 2020

تشتم أم جبران باسيل علناً، ثمّ تبكي مشتكيتاً التعرّض لها علناً..#ع_ديما_الأخلاق — Christophe Abi Khalil (@139488) January 27, 2020

استفزازية، غير موضوعية، مُحرضة، قليلة الأدب

الهيلا هيلا هو لابقتلك ما تتخايلي قدي#ع_ديما_الأخلاق@DimaSadek pic.twitter.com/rUrswCSdxJ — Nathalie Ibrahim (@NathalieIbrahi8) January 27, 2020

وأقر مجلس النواب اللبناني الإثنين، موازنة 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة واحتجاج العشرات في محيط المجلس وسط العاصمة بيروت.

وأقر البرلمان الموازنة بأكثرية 49 نائبا، ومعارضة 13، وامتناع 8 عن التصويت؛ بحضور 70 نائبا من أصل 128.

وكان وزير المالية علي خليل وقع في سبتمبر/ أيلول الماضي، موازنة 2020، ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشتها، قبل أن تندلع الاحتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما لم ينجح المجلس بتمريرها.

وذكر خليل حينها، أن “نسبة العجز في موازنة 2020 أقل من موازنة 2019″، دون تقديم أرقام.

وكانت موازنة 2019، استهدفت خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 11.1 بالمئة في 2018.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل عجز الموازنة اللبنانية حوالي 9.75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، وهو ما يفوق استهداف الحكومة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، في وقت سابق إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري المستقيلة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان من المتوقع أن تستمر فترة مناقشة موازنة 2020، الإثنين والثلاثاء، خلال فترتين صباحية ومسائية، إلا أن رئيس البرلمان نبيه بري اقتصر المدة لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 27 شخصا خلال اشتباكات بين متظاهرين والأمن اللبناني في محيط البرلمان؛ حيث احتشد المحتجون في محاولة منهم لمنع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2020.