“ببذاءة” .. كاتب سعودي يخوض في عِرض الإعلامية غادة عويس ويتهمها في شرفها وهكذا أخرسته

شن الكاتب السعودي عبداللطيف آل الشيخ هجوما جديداً على الإعلامية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، بعد تقارير “الجزيرة” عن اختراق ولي العهد السعودي محمد

بن سلمان لهاتف جيف بيزوس مؤسس أمازون.

واستخدم “آل الشيخ” في هجومه على مذيعة الجزيرة أسلوباً حقيراً بالتطاول والقذف والسب فضلا عن الخوض في عرضها وشرفها، ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء وكذلك رد قاس من قبل غادة عويس.

وكتب متطاولا عليها في تغريدة وقحة:”تغريدات #شمطاء_الجزيرة مثل تغريدات حسابات ( القدرة الجنسية ) في تويتر .. كلها نصب و كلام فاضي .”

تغريدات #شمطاء_الجزيرة مثل تغريدات حسابات ( القدرة الجنسية ) في تويتر .. كلها نصب و كلام فاضي .@ghadaoueiss — عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) January 27, 2020

لتحرجه غادة عويس برد ساخر من انحدار مستواه الأخلاقي:”عبد اللطيف مشاهد وفيّ للجزيرة في النهار ولقنوات اخرى في الليل، النكتة أنه يخلط بين مضمون القنوات الاخرى التي يواظب على مشاهدتها بحكم تربيته وأخلاقه وحاجاته الخاصة،وبين المضمون الإخباري السياسي للجزيرة.عيب يا عبد اللطيف!اذا ابتليتهم بالمعاصي فاستتروا!أكان من الضروري ان تفضح نفسك؟؟”.

عبد اللطيف مشاهد وفيّ للجزيرة في النهار ولقنوات اخرى في الليل🤣النكتة أنه يخلط بين مضمون القنوات الاخرى التي يواظب على مشاهدتها بحكم تربيته وأخلاقه وحاجاته الخاصة،وبين المضمون الإخباري السياسي للجزيرة.عيب يا عبد اللطيف!اذا ابتليتهم بالمعاصي فاستتروا!أكان من الضروري ان تفضح نفسك؟؟ https://t.co/IBoTn1PZes — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 27, 2020

الرد الذي أثار جنون الكاتب السعودي الذي تعدى الخطوط باتهامها في شرفها عبر اتهامات “جهاد النكاح” المزعومة التي طالما روجت لها كتائب الذباب للنيل من الإعلامية اللبنانية.

انا برضو ؟!

ما في داعي نذكرك بتغريداتك عن جيش النصره يا #شمطاء_الجزيرة .

الخونة لا حجة لديهم .. لذلك تجد ردودهم دائماً تأخذ منحى غير أخلاقي و ليس لها دخل في صلب الموضوع .

بيتك و بيت أبوك من زجاج يا بنت عويس فلا ترمي الشرفاء بدائك و وصمة عارك و عار والدك الذي باع وطنه لإسرائيل . https://t.co/yioJPo7Rus — عبداللطيف آل الشيخ🇸🇦 (@Alshaikh2) January 27, 2020

لتفحمه غادة برد ملجم لم يجد جوابا له:”ايها المسيلمة ذكّرني بما تسميه”تغريدات عن جيش النصره”!لم تجد خطأ مهنيا في عملي الصحفي فتلجأ الى السباب والشائعات والتنمّر والذكورية والتخوين وقذفي وتخوين أهلي والتنابز بالألقاب!”.

ايها المسيلمة ذكّرني بما تسميه"تغريدات عن جيش النصره"!لم تجد خطأ مهنيا في عملي الصحفي فتلجأ الى السباب والشائعات والتنمّر والذكورية والتخوين وقذفي وتخوين أهلي والتنابز بالألقاب!جُدْ بما لديك ودعني وابي نكسب حسنات،فهذا كله ينهيك عنه دينك فإلى جهنم وبئس المصير!يا لبؤسك يا عبداللطيف https://t.co/Ra0iSaBvDs — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) January 27, 2020

وتابعت:”جُدْ بما لديك ودعني وابي نكسب حسنات،فهذا كله ينهيك عنه دينك فإلى جهنم وبئس المصير!يا لبؤسك يا عبداللطيف”.

وكانت التقارير التي عرضتها قناة “الجزيرة” مثلها مثل أي قناة أخرى عن اختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لهاتف بيزوس الشخصي وفق تحقيق “الغارديان” قد أحدثت ضجة كبيرة في السعودية واستنفرت بعدها وسائل الإعلام السعودية الرسمية للهجوم على قطر والتطاول على أميرها.

