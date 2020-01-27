“شاهد” الفنانة التونسية منال عمارة تثير الجدل بإطلالة ساخنة وتتهم فنانة شهيرة بسرقتها

أثارت الفنانة التونسية المعروفة منال عمارة موجة جدل واسعة، عبر إطلالتها الأخيرة التي وصفت بالساخنة والمثيرة.

وظهرت منال على شاشة قناة “الحوار التونسي” خلال استضافتها في برنامج “فكرة سامي الفهري”، بفتسان مثير مفتوح من أسفل ومن عند منطقة الصدر ما أبرز مفاتنها بشكل فاضح وعرضها لهجوم كبير.

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وكشفت الفنانة التونسية خلال حديثها أنها تعرضت للسرقة من قبل فنانة تونسية معروفة حيث قامت بسرقتها في خاتم يبلغ ثمنه 8 آلاف دينار.

و قالت منال انه كان من المفترض ان يجمعها “ديو” مع هذه الفنانة ، موضحة انها استدعت الفنانة المذكورة الى مكتبها للحديث عن مشروع ديو و عند مغادرتها تفطنت لفقدانها لخاتم تبلغ قيمته 8 آلاف دينار.

وأكدت أنه لديها تسجيل “كاميرات” المراقبة تظهر قيام الفنانة بسرقة الخاتم لافتة الى انه تم إلغاء مشروع “الديو” و لم تلجأ الى الأمن.

ومنال عمارة هي مغنية و مذيعة و ممثلة تونسية. كانت تقدمّ برنامج موزيكا و فرجة على قناة تونس 7.