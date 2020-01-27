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السلطان هيثم بن طارق يتخذ قرارا غير مسبوق بتاريخ السلطنة.. ونشطاء: “من تواضع لله رفعه”

خاص "وطن" Send an email منذ 40 دقيقة
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السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

أقدم السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الجديد، على اتخاذ قرار هام غير مسبوق

بتاريخ السلطنة بإصداره مرسوما سلطانيا يقضي بإلغاء جميع ألقابه في الخطابات الرسمية والإبقاء على مسمى “سلطان عمان” فقط.

وفي التفاصيل بحسب ما نقلته وسائل إعلام، أصدر السلطان هيثم بن طارق أمراً بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل “السلطان المعظم، وجلالته” واعتماد مسمى “سلطان عمان” فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.

ووُجه التعميم إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه ”يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان“.

وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في العاشر من يناير الجاري.

وجاءت تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع العماني، العائلة الملكية لتحديد خليفة السلطان قابوس، الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود.

وسبق أن تولى السلطان الجديد العديد من المناصب، حيث كان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ووزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002 وحتى 11 يناير2020.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية. وتولى رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986 وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

يشار إلى أنه قبل أيام قرر السلطان هيثم بن طارق سُلطان عمان الإبقاء على صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بجانب صورته.

وجاء ذلك في تعميم صدر عن وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

ووجِّه التعميم الى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان، والوزراء والمستشارين.

ونشر حساب “” العُماني الشهير بموقع “تويتر” نسخةً من التعميم.

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