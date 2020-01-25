“شاهد” محمد علي يعتذر ويعلن اعتزاله الحياة السياسية واغلاق صفحته على الفيسبوك

في مفاجأة صادمة، أعلن رجل الاعمال والفنان المصري محمد علي، السبت، اعتزاله الحياة السياسية وإغلاق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعدما دعا المصريين إلى الثورة ضد النظام الحالي في ذكرى ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.

وقال محمد علي في فيديو رصدته “وطن”، إن قراره هذا جرى اتخاذه بعد فشل الدعوات التي أطلقها لاسقاط نظام السيسي، لافتاً إلى أنه اعتباراً من غداً الأحد، سيعود إلى عمله الطبيعي كرجل أعمال ويبتعد نهائياً عن خط السياسية الذي عمل عليه الفترة الماضية.

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واعتذر محمد علي، للشعب المصري، على ما تسبب به لهم من متاعب بعد موجة الاعتقالات الواسعة التي شنها النظام المصري ضد مؤيديه طوال الفترة الماضية.

وكان على، دعا الشعب المصري إلى التظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير، لإجبار الرئيس عبد الفتاح السيسي على الرحيل، وأطل في مقطع فيديو مطالباً المصريين إلى تجنب الاحتكاك مع قوات الشرطة، مؤكدا أنه ينادي بثورة سلمية.

وحث محمد علي المتظاهرين على تجنب التجمع في الميادين الكبرى أو الاعتصام لأن ذلك يسبب “إرهاقا للمتظاهرين”.

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وقال إن خطته تقوم على محورين، الأول هو قطع الشوارع الرئيسية مثل شارع صلاح سالم، الذي سيؤثر على الملاحة الجوية باعتباره قريبا من مطار القاهرة الدولي، مما يساهم في أن يسمع العالم صوت المصريين.

كما دعا إلى قطع جسر 6 أكتوبر الذي يخترق القاهرة ويؤدي توقفه إلى شلل تام بالعاصمة، بالإضافة إلى شارعي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة، والتظاهر عند الأهرامات “والذي سيكون صداه عالميا بسبب مكانتها السياحية”.

وأكد محمد علي أنه بهذا الأسلوب من التظاهر فإنه لن يكون لدى قوات الجيش والشرطة قدرة على الانتشار في محافظتي القاهرة والجيزة بالكامل.

المحور الثاني في خطة محمد علي يقوم على التظاهر أمام وسائل الإعلام لإجبارها على تغطية المظاهرات، وأن تقول “البلد تحت إرادة الشعب”، بحسب تعبيره.

وقال إن المتظاهرين عليهم الاقتداء بحركة “الضباط الأحرار” عام 1952 عندما سيطروا على المنابر الإعلامية، مشددا على ضرورة التظاهر أمام مبنى التلفزيون الرسمي المعروف باسم “ماسبيرو” وسط القاهرة، مشيرا إلى أن ذلك من مهمة سكان المناطق القريبة منه، مثل شبرا والعجوزة وإمبابة والكيت كات والورّاق.

كما طالب المتظاهرين بالتوجه إلى مدينة الإنتاج الإعلامي غرب القاهرة، داعيا سكان مناطق 6 أكتوبر وحدائق الأهرام ومحافظة الفيوم للتظاهر أمام بوابات المدينة التي تضم كل القنوات الفضائية الخاصة.

وطالب محمد علي من باقي المحافظات اعتماد الخطة نفسها بتجنب الميادين الكبرى، وقطع الطرق الرئيسية والتظاهر أمام المنابر الإعلامية في كل محافظة.