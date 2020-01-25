بالفيديو .. مصري وثّق فضيحة لزوجته مع عشيقها بعدما عاد للمنزل وضبطهما في وضعٍ حميمي!

قدّم زوج مصري بلاغاً ضد زوجته بعد ضبطها مع عشيقها داخل شقته السكنية، خلال إقامتهما علاقة غير شرعية، وتمّ الإمساك بهما من قبل الأهالي.

وقال الزوج إنه طبيعة عمله تستوجب عليه العمل ليلا حتى الفجر، وأنه اكتشف جريمة زوجته حينما تعرض للتعب خلال عمله وعندما توجه للمنزل للراحة وجد زوجته وعشيقها داخل غرفة نومه وحضر الجيران على صوت الصراخ، وأقنعوه بإبلاغ الشرطة بدلا من قضاء طول عمره في غياهب السجون في حالة قتلهما فربطهما بالكوفية حتى وصلت الشرطة.

وقال الزوج: “كنت هشرب من دمهم بس الجيران منعوني وقالولي هضيع نفسك وتعيش طول عمرك في السجن سلمهم للشرطة أحسن”.

وقررت النيابة حبس الزوجة وعشيقها على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسهما اليوم على ذمة التحقيقات بتهمة الزنا.

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وطلبت النيابة تحريات المباحث في الواقعة واستدعت شهود العيان من الجيران لسماع أقوالهم وتسلمت بعض الصور والفيديوهات من الزوج.

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