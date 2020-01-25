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حياتنا

بعد وفاة والده.. ابن عاق وعديم المروءة عذب والدته المُسنة بوحشية لأجل 800 درهم والتفاصيل مفزعة!

وطن Follow on Twitter Send an email منذ 4 ساعات
0 أقل من دقيقة
عقوق الوالدين
عقوق الوالدين

نقلت وسائل إعلام تفاصيل جريمة تنفطر لها القلوب حيث أقدم ابن عاق على تعذيب والدته المسنة بوحشية عقب وفاة والده ، لأجل الحصول على مبلغ مالي زهيد هو مكافأة تقاعد والده.

الشاب العاق احتجز والدته المسنة وقام بتعذيبها بطريقة وحشية في منزله بحي البطوار بالمغرب،  للاستحواذ على مبلغ تقاعد والده الذي تبلغ  قيمته 800 درهم.

وتفصيلا، تلقت الأجهزة الأمنية في ولاية سطات بلاغا يفيد بتعذيب شاب عاق لوالدته المسنة واحتجازها في المنزل.

وعلي الفور، باشرت الشرطة البلاغ واقتحمت المنزل، حيث وجدت المسنة مكبلة وعلى جسدها آثار كدمات وضرب واعتقلت الشاب وأحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات الصارمة ضده.

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