“شاهد” نيكول سابا تهاجم منتقديها بعد نشرها صورة جنسية على انستغرام: “يا معقدين انا مش حامل”!

خرجت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن صمتها لترد على كل الانتقادات اللاذعة التي وجهت لها بسبب نشرها صورة لأسد يمارس الجنس مع لبوته.

وفى مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر “أنستغرام”، قالت: “صحيت اليوم على تهاني والناس تقولي مبروك، وهل أنتي حامل، الصراحة هو فال حلو الله يجيبه بالخير أكيد، بس للأسف الموضوع شائعة”.

ولفتت إلى أنها لو أرادت أن تعلن عن حملها، لن تعلن عن طريق صورة مثل تلك التي نشرتها.

وأضافت نيكول: “أنا إنسانة متصالحة مع حالي ومتصالحة مع الحياة ومتصالحة مع زوجي، واللي يعرفني منيح يعرف نفسيتي وطريقتي ويعرف عقلي، أنا مش ناقصة معقدين ومكبوتين، هناك أشياء في الدنيا أهم من ذلك، ولا داعي لعمل قصة”.

وهاجم النشطاء الفنانة باعتبارها تجاوزت كل الخطوط، حتي أن بعض المتابعين أعتبر أن الفنانة اللبنانية أرادت الإعلان عن حملها من زوجها الممثل يوسف الخال بهذه الطريقة

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وبعدما اعتبر بعض روّاد الانترنت الصورة غير لائقة، قامت نيكول سابا بحذف المنشور عن حسابها، ليبدأ بعدها جدل من نوع آخر.

فلفت البعض إلى أن نيكول سابا أرفقت الصورة بعبارة “نعم، لقد فعلناها”، ما جعل روّاد الإنترنت يعتقدون أنها أرادت الإعلان عن حملها من زوجها يوسف الخال بهذه الطريقة.

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