بعد هروب عمته من زوجها حاكم دبي.. “شاهد” ماذا يفعل ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في الإمارات

نشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، صورا له بالزي العسكري في دولة الإمارات.

وعلق الحسين بن عبد الله على الصورة، قائلا: “سعدت بوجودي بين إخواني الأعزاء في دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم”.

وأضاف ولي عهد الأردن “دامت علاقاتنا الأخوية الراسخة، خالص المحبة لكم قيادة وشعبا”.

الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد عبر حسابه على الانستغرام: "سعدت بوجودي بين أخواني الأعزاء في دولة الإمارات الشقيقة وبالتدرب معهم دامت علاقاتنا الأخوية الراسخه.

خالص المحبة لكم قيادة وشعباً. pic.twitter.com/7v2liGSCXE — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) January 22, 2020

والحسين بن عبد الله الثاني، يبلغ من العمر 26 عاما، وهو ولي عهد المملكة الأردنية منذ الثاني من يوليو/تموز 2009.

ويعد الحسين بن عبد الله الوريث لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو من أفراد العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن منذ عام 1921.

يذكر أن الأمير الحسين يحمل رتبة ملازم ثان في الجيش العربي الأردني، وقد أنهى دراسته في التاريخ الدولي من جامعة جورج تاون في 2016.

وسادت في الآونة الاخيرة أنباء عن أزمة صامتة بين عمان وأبوظبي، اندلعت على خلفية هروب الاميرة هيا بنت الحسين وهي عمة ولي العهد السعودي الحسين بن عبدالله الثاني، من زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

وقد لفت انتباه الكثير من المحللين والمتابعين للشأن السياسي بالمنطقة، إطلاق اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على كتيبة أردنية للتدخل السريع في التمرين الذي حضره ملك الأردن وابن زايد تحت عنوان “ثوابت- 1” العسكري مؤخراً.

ويأتي ذلك رغم عدم وجود بروتوكول عسكري متفق عليه سابقا، وضمن البرنامج لتلك الكتيبة التي تحمل في مفارقة أردنية تحصل أصلا لثاني مرة بتاريخ الجيش العربي، فقط اسم ولي عهد أبو ظبي ويمول نشاطاتها الأخير.

والمثير للجدل أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأ فيه الإعلام يتوسع في الحديث عن قصة غامضة التفاصيل حتى اللحظة بعنوان “هروب زوجة ولي عهد دبي الأميرة الهاشمية والأخت غير الشقيقة للملك عبدالله الثاني هيا بنت الحسين“.

التزامن التام بين ترتيب استعراض تمرين كتيبة التدخل السريع، وظهور تراكم من الشائعات في طريق البلدين لا يمكن تجاهله، فخلف الستارة وفي عمق أجواء الاحتفال المشترك تجلس قضية “الأميرة هيا” وخلافاتها التي “وصلت إلى طريق مسدود” تماما مع زوجها ولي عهد دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

“التشويش” واضح ولا يمكن إنكاره في درب العلاقات بين عمان وأبو ظبي حتى رغم كل محاولات تقمص “العلاقة الاستراتيجية” والحرص الثنائي المفهوم تماما من عائلتي الحكم بالبلدين على “إبعاد” قضية عائلية وشخصية عن الأضواء بقدر المستطاع.

وهو عمليا “ما لم تعد تريده أو تهتم به” الأميرة هيا نفسها باعتبارها “ضحية” لموقف شرس مفاجئ بدأ يستهدفها من جهة “عدة مؤسسات” إماراتية حكومية ورسمية .

تناقش الآن قضية “الاميرة هيا” في نطاق مغلق تماما وعلى أمل التوصل إلى مصالحة “عائلية” تنتهي بحريتها وطلاقها وعودة نجلي ابن راشد إليه.

الشيخ ابن راشد أبلغ رسميا الأردنيين بأنه في طريقه للهجران ومستعد لمناقشة الطلاق، لكنه قال بأنه “لن يقبل” بأن تحتفظ زوجته الهاشمية بولديه بأي حال من الأحوال، ويحاول الآن عبر تفاوض عميق وسري وشرس التخلص من الأم وإعادة الولدين، واعدا بإعادتهما قصرا “مهما تكلف الأمر” وأنه يريدهما بأي ثمن.

لا يريد ابن راشد الخوض في التفاصيل، ويبلغ الوسطاء من العائلة الهاشمية بأن “ارتباطه بالأميرة هيا انتهى بلا رجعة” ويطلب عدم تصعيد الأمور والتدخل من ملك الأردن لإعادة ولديه إليه.

وبحسب ما كشفته مصادر دبلوماسية ألمانية لـ”القدس العربي” ، فإن الأميرة هيا تقصدت التوجه إلى دولة أوروبية “تمنعها القوانين من تسليم أطفال في سن الحضانة” تجنبا لإحراج بلادها والمملكة وعائلتها حصريا في مسألة “الولدين” وعلى أساس أنها تعرف ما الذي يمكن أن يفعله زوجها في هذه المسألة.

ما يرشح من موقف الأميرة الهاشمية أنها “ليست ضد التدخل والحوار وحتى الوساطة لتأسيس انفصال، بعيدا عن الاعتبارات السياسية والاعلام”، ولكنها تريد “وساطة من عائلتها” تضمن أن يعيش ولداها بكنفها خارج الامارات، وفي أي مكان على الأقل إلى أن يصبحوا في سن اتخاذ القرار .

وتؤكد الأميرة أنها لا تريد التصعيد ولا الحيلولة دون ولديها ووالدهم أو بلدهم، وتحترم دولة الإمارات وقوانينها لكنها تتصرف كـ”أم هنا” وتعرف أنها لو قامت بترك ولديها لما تمكنت من رؤيتهما ثانيا.

وهنا تأكيد من أعلى المراجع بأن الأميرة هيا بنت الحسين لا تفكر بطلب “لجوء سياسي” ولا يمكنها ان تفعل ولا تريد أن تضطر لأن تفعل ذلك، وتعرف بأن “علاقتها الزوجية انتهت” لكنها ليست بصدد ترك أي وسيلة من أي نوع ومهما كانت حتى تضمن بقاء ولديها بحضنها وتوافق على أي ترتيب بضمانة شقيقها الملك أن “لا تحرم من ولديها” لاحقا.