بعد أن ظهر محتضناً اياها في اسطنبول.. مؤسس أمازون يرد الصفعة لـ”ابن سلمان” بعد تورطه في اختراق هاتفه!

علق الملياردير الشهير جيف بيزوس مؤسس موقع أماون، على فضيحة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، باختراق هاتفه عام 2018، ناشراً صورة تجمعه مع التركية خديجة جنكيز، وهي خطيبة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي.

ونشر الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، صاحب شركة أمازون صورة تجمعه مع خديجة، خطيبة الصحفي السعودي الراحل خاشقجي أمام نصبه تذكاري، مضيفا وسم “جمال”.

وكانت سفارة السعودية في الولايات المتحدة ردت صباح أمس على تقارير صحفية تحدثت عن اختراق هاتف مؤسس موقع أمازون بواسطة رسالة محملة بفيروسات، بعثت عن طريق حساب “واتسآب” يستعمله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشددة على أن هذه التقارير “عبثية”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المزاعم باختراق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهاتف رئيس شركة أمازون، جيف بيزوس، “سخيفة”.

ونشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” تقريرا، قالت فيه إن خبراء تحقيقات عينهم الملياردير جيف بيزوس، توصلوا بدرجة “ثقة متوسطة إلى عالية” إلى نتيجة مفادها أن حساب “الواتسآب” المستخدم من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، شارك بشكل مباشر في قرصنة هاتف مؤسس أمازون عام 2018.

ويظهر من استحضار الملياردير الأمريكي الشهير لقضية خاشقجي، أن علاقاته بالسعودية مرشحة للمزيد من التدهور.

هذه العلاقة كانت ساءت منذ حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، الذي كان يكتب في صحيفة “واشنطن بوسط” التي يملكها الملياردير بيزوس.

وكانت صورة لخديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، وصفها ناشطون بأنها غير لائقة في فعالية افتتاح نصب تذكاري للصحفي الراحل أمام القنصلية السعودية بإسطنبول، قد أثارت جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل.

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الصورة المقصودة أظهرت “جنكيز” في أحضان مؤسس شركة “أمازون” ومالك صحيفة “واشنطن بوست”، الملياردير جيف بيزوس بشكل حميمي وصف من قبل النشطاء بأنه غير لائق ما فجر موجة جدل واسعة.

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