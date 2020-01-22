وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يصدم العُمانيين بقرار عن ضريبة القيمة المضافة وغضب واسع!
أكّد وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الدكتور علي السنيدي أنّ السلطنة ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% بداية العام القادم 2021.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2020.
وقال السنيدي: “نتطلع أيضًا إلى تنويع اقتصادنا، كما أن الإصلاحات أمر لا مفر منه لأنه عندما انهارت أسعار النفط، انخفض إجمالي الناتج المحلي لدينا بشكل كبير من 30 مليار ريال عماني إلى 26 مليار ريال، لكن الآن عاد إلى 30 مليار ريال، كما يجب علينا تمكين القطاع الخاص والشباب من تحمل المستقبل”.
ويأمل الوزير أن يتجاوز سعر النفط 70 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيكون مفيدًا للاقتصادات الإقليمية.
وقال “26 إلى 27 دولاراً للبرميل لم يكن مفيداً على الإطلاق، والآن 65 دولاراً مفيدة للغاية، كنا نأمل أن يتجاوز النفط 70 دولارًا، لكننا الآن اعتدنا على أقل من 60 دولارًا وسننفذ ميزانيتنا على هذا النحو”.
شاهد أيضاً: ماذا فعل السلطان هيثم بن طارق للفريق الطبي الذي تابع صحّة السلطان قابوس؟
لكنّ إعلان الوزير “السنيدي” أثار جدلاً واسعاً بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقد أجمعوا على رفض القرار.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8
وخلف كل قيصر يموت قيصر جديد ! أيها الفقير العماني تذكر هذا البيت الشعري وستعرف الكثير والأيام بيننا ! الجنازة مازالت حارة ! والجماعة ناوين عليكم ! بكرة قولوا الدولة الجارة عي اللي فرضت الضريبة! خخخخخخخخ
من الان للعام القادم يحلها الله.انشاء الله ترتفع ااسعار النفط الى 100 دولا وعندها لن يحتاجوا لفرض ضرائب!
المهم هنا التعمين.؟ يجب ان تكون كل الوظائف في المتاجر والمحلات والبقالات والمطاعم للعمانيين.؟فقط!
مش معقول اول ماندخل صلالة الين توصل مسقط ما تشوفة الا العمالة الهندية والبنغالية في كل مكان!
وين العمانين !؟جالسين في البيوت .عطاله بطالة لا شغلة ولا مشغلة ينتظرون الوظيفة الحكومية!خاصة الشباب 70% يعانون من البطالة!اهم شيئ الشباب العماني.؟.