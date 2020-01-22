وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يصدم العُمانيين بقرار عن ضريبة القيمة المضافة وغضب واسع!

أكّد وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الدكتور علي السنيدي أنّ السلطنة ماضية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% بداية العام القادم 2021.



جاء ذلك في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2020.

وقال السنيدي: “نتطلع أيضًا إلى تنويع اقتصادنا، كما أن الإصلاحات أمر لا مفر منه لأنه عندما انهارت أسعار النفط، انخفض إجمالي الناتج المحلي لدينا بشكل كبير من 30 مليار ريال عماني إلى 26 مليار ريال، لكن الآن عاد إلى 30 مليار ريال، كما يجب علينا تمكين القطاع الخاص والشباب من تحمل المستقبل”.

ويأمل الوزير أن يتجاوز سعر النفط 70 دولارًا للبرميل، الأمر الذي سيكون مفيدًا للاقتصادات الإقليمية.



وقال “26 إلى 27 دولاراً للبرميل لم يكن مفيداً على الإطلاق، والآن 65 دولاراً مفيدة للغاية، كنا نأمل أن يتجاوز النفط 70 دولارًا، لكننا الآن اعتدنا على أقل من 60 دولارًا وسننفذ ميزانيتنا على هذا النحو”.

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لكنّ إعلان الوزير “السنيدي” أثار جدلاً واسعاً بين العُمانيين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وقد أجمعوا على رفض القرار.

قبل سنة تقريبا صرح معالي الدكتور السنيدي واعترف بأن القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد المواطن لمواجهة العجز المالي كانت (قاسية)، ولكني أتفاجأ بتصريحه بأنه ماضٍ في تطبيق ضريبة القيمة المضافة!



سؤالي:

هل تغير راتب المواطن منذ بداية الأزمة؟

ما هي التسهيلات التي قُدمت للمواطن؟ https://t.co/OBhphQR6jg — مهدي البوسعيدي🇴🇲 (@binoman777) January 21, 2020

عسى ما يوصل ٢٠٢١ إلا وأنت خارج جميع المناصب اللي ماسكها يا رب يا كريم 🤲🏻

كرهتنا في حياتنا أنت وتصريحاتك اللي تسم البدن حتى طريقة طرحه مستفزه كما صاحبه وكيل النفط — زاهر الحبسي (@zahar377) January 21, 2020

منذ الأزمة المالية معاليه لم يبتكر حلول لرفد ميزانية الدولة سوى جيب المواطن

تطبيق القيمة المضافة زيادة للتضخم بالدولة

أيهما أولى تطبيق ضريبة القيمة المضافة أم ضريبة الدخل والضريبة على تحويلات الوافدين

أرجو من جلالة السلطان هيثم إحالة معالي علي السنيدي للتقاعد — Candlelight / Noor AL Hada (@AhmedAl49705372) January 21, 2020

محسسني ماضي في تحسين دخل الفرد والتنوع الاقتصادي في الدوله

اما في فرض الضرائب فأنت ماسويت شي غير اقتصاص جزء من دخل الفرد وبكذا تراجع الفرد عن الشراء وهنا تراجع التجاره والاستثمار في السلطنه

ولاتقول لي ان الضريبه تثقف الفرد في الشراء نحن على الحديده ومن زمان واضعين نظام التقشف — خميــس الجـــنيبي (@_almukhaini_) January 22, 2020

في مثل عماني يقول اللي في ايده القلم ما يكتب نفسه شقي.

الأثرياء والتجار والوزراء الأبرار لن يتضرروا بالقيمة المضافة المتضررون الحقيقيين هم اصاحب رواتب الضمان والمستضعفين في القطاع الخاص الذين راتبهم من 350إلى900 ريال.

ليتكم لو تطبقون ضريبة الدخل على الأقل ستعرفون مصادر دخل البعض — Saif Alnofli (@saifalnofli9) January 22, 2020

لم يوفق في اختيار توقيت التصريح في نية السلطنه لتطبيق الضريبة المضافه

الشعب كله الحين ينتظر قرارات في تحسين مستوي المعيشه

وجاي السنيدي يستفزهم بهذا التصريح وفي هذا الوقت

نسأل الله السلامه — 🇴🇲عُـمـاني🇴🇲 (@Oooomanii) January 22, 2020