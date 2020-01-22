إحداهن ظهرت بفستان عاري .. “شاهد” وزيرات لبنان الجدد وجمالهن الخلاب وكل تفاصيل حياتهن

سجلت الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة حسان دياب، سابقة هي الاولى من نوعها في لبنان والدول العربية كافة، بعد أن ضمن في تشكيلتها 6 سيدات من بين 20 وزيراً.

وتقلدت السيدات في هذه الحكومة، التي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء، وزارت وازنة، أبرزها الدفاع، والعدل، والإعلام.

الحكومة اللبنانية تضم 6 وزيرات وهن

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ويعد تولي سيدة وزارة الدفاع، الأول من نوعه في لبنان والعالم العربي، إلا أن لبنان كان قد اختبر تولي سيدة مركزا وزاريا أمنيا في حكومة سعد الحريري السابقة، حيث شغلت ريا الحسن منصب وزارة الداخلية والبلديات.

الحكومة اللبنانية تضم 6 وزيرات وهن

2/2 pic.twitter.com/elpmru7CKb — LR (@LubnaAKJacobs) January 21, 2020

وعين دياب، زينة عكر عدرا، وزيرة للدفاع ونائبة لرئيس مجلس الوزراء، وهي تحمل شهادة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية في التسويق والإدارة من الجامعة اللبنانية الأمريكية، لديها أكثر من 20 عاما من الخبرة العملية والإدارية والبحثية.

وزيرات في الحكومة اللبنانية الجديدة..

كلن يعني كلن ..4️⃣ خوش وزيرة.،

3️⃣ بعد ههه لو تشد الحيل بعد.. pic.twitter.com/j8skTtABDx — عبير الجلال🇧🇭 (@AL_JALAL8) January 22, 2020

أسست عكر وأدارت برنامج جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية (INMA)، وهي منظمة غير حكومية، كما أقامت اتصالات وثيقة مع المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك المحلية والمؤسسات المالية.

"زينة عكر عدرا" وزيرة الدفاع في الحكومة الجديدة في #لبنان

حتى في لبنان موش عارفين تم اختيارها على أي أساس، خصوصاً أنها ليس لها نشاط سياسي معروف وزوجها مجرد رجل أعمال معروف اسمه "لحود عدرا"🤔 pic.twitter.com/VJRDpm4Kdg — 🇪🇬 Ehab Elmasry (@ehabmalmasry) January 21, 2020

وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، حاصلة على إجازة في العلوم الاجتماعية من الجامعة اللبنانية، ودبلوم إدارة مشاريع من جامعة هايكازيان. أدارت مركز “زوارتنوتس” التربوي والتأهيلي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعملت مرشدة اجتماعية ومنسقة إدارية لمركز زوارتنوتس وفي مطرانية الأرمن الأرثوذكس في لبنان.

فارتينيه اوهانيان

وزيرة الشباب والرياضة

يعني هلق اول شي فريق الهومنتمن لح بصير بطل لبنان بالسلة😂😂😂😂 pic.twitter.com/ro0pSYLdc4 — Master Tweet (@MasterTweet20) January 22, 2020

وزيرة العدل ماري كلود نجم، هي بروفيسورة لدى كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، ورئيسة قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي.

عملت نجم أستاذة زائرة لسنوات عدة في جامعة بانتيون – أساس (باريس1) وفي جامعة بانتيون – سربون (باريس2)، وهي محامية بالاستئناف منتسبة إلى نقابة المحامين، ولها أبحاث عدة في مواضيع تنازع القوانين والاختصاص الدولي، خاصة في الأنظمة المتعددة القوانين.

بالإضافة إلى عملها المهني، ساهمت في مشاريع ومبادرات للمجتمع المدني.

وزيرة العدل ماري كلود نجم في حكومة حسان دياب:

بروفسور في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف

رئيسة قسم القانون الخاص ومديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي

محامية بالاستئناف

حائزة على إجازة في الحقوق ودبلوم دراسات عليا في القانون الخاص من جامعة القديس يوسف pic.twitter.com/EZDYPKYjmY — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) January 21, 2020

وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، هي مهندسة معمارية استشارية، وأستاذة جامعية في كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، وعضو مجلس إدارة في شركة خاصة.

وزيرة المهجرين غادة شريم، حاصلة على دكتوراه في الأدب الفرنسي، مشرفة على مجلة فيروز الصادرة عن دار الصياد.

شغلت منصب مديرة كلية الآداب والعلوم الإنسانية-الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، كما عملت أستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية. وتعد ناشطة في مجال حقوق المرأة السياسية.

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شغلت منصب رئيس دائرة التشريع والسياسات الضريبية في مديرية الضريبة على القيمة المضافة – وزارة المال، وهي أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف في بيروت.

منال عبد الصّمد

شباب لبنان كلّن معك يا كبيرة❤️ pic.twitter.com/HBPvB5m848 — ♒️💜 (@Nbbhya) January 21, 2020

اذا هيك وزيرة الاعلام … كيف حيكون شكل وزيرة الاسكان ؟

منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.#صباح_الخير pic.twitter.com/WKV6210mcX — بلال (@belalyat) January 22, 2020

ونالت دكتوراه دولة في القانون، من جامعة باريس 1 – السوربون، وذلك بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى وتنويه من اللجنة الفاحصة في العام 2015.