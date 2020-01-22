حمد المزروعي النسخة المصرية.. “شاهد” وائل غنيم يهاجم قطر ويسب أميرها بعد أيام من مطالبته السيسي أن يقبله مستشارا له

بث الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم، مقطعا مصورا على صفحته بتويتر شن فيه هجوما عنيفا على قطر وتطاول بالسب والقذف على أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انقلاب مفاجئ على جميع مواقفه السابقة ما دعا ناشطون للتساؤل عن سبب التحول الكبير في مواقفه خاصة بعدما دعا لعدم المشاركة في التظاهرات المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير التي كان أحد مفجريها وعبر دعمه لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان من أشد معارضيه قبل فترة قريبة.

وظهر “غنيم” في الفيديو الذي عرضه لهجوم عنيف ورصدته (وطن) يطالب بإغلاق قنوات المعارضة المصرية في الخارج وعلى رأسها قناتي “الشرق ومكملين”.

وبدون مقدمات وفجأة انتقل من الشأن المصري ليهاجم قطر ويزعم دعمها للإرهاب، كما طالب بإغلاق قناة الجزيرة.

وعلى طريقة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، لم يخلوا حديث غنيم من تطاول وسب وقذف لشخص الأمير تميم، وكذلك المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة.

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كما نشر “غنيم” فيديو آخر باللغة الإنجليزية أفرده للتطاول على الشيخ تميم، والترويج لمزاعم دعم قطر للإرهاب وتمويل أفراد ومؤسسات تعارض السيسي.

وسبق أن رد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، على افتراءات غنيم والتي وجه فيها انتقادات له وللطريقة التي تتناول فيها قناة الجزيرة ملف السعودية.

جاء ذلك في تغريدة لجمال ريان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “جمال ريان ملك حر في الجزيرة، والملك لا يغير مبادئه مثلك، ولكن إن طالب أي كان السعودية او غيرها بإغلاق قناة الجزيرة فانه يدافع عن وجوده، ولن يتوقف.”

وتابع مهاجما الناشط المصري:”الجزيرة لا تستضيف عريانا ولكن إن تعهدت بارتداء ملابس الرجال، والحديث بألفاظ تحترم المشاهد فسوف يستضيفك في قناة الجزيرة”.

وقبل 3 أيام وفي انقلاب مفاجئ على كل مواقفه وتاريخه خرج الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم ـ الذي عرف عنه أنه أحد مفجري ثورة يناير ـ يشكر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ويقترح عليه أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب دون مقابل.

وكتب “غنيم” في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن):”أنا المواطن وائل سعيد غنيم باقترح على الرئيس السيسي تعييني مستشارا متطوعا بلا مقابل لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب وأوعده بأفكار تحققله اللي بيحلم بيه لمصر.”

تابع متملقا رئيس النظام المصري الذي سبق أن هاجمه بشدة قبل فترة وهدد بفضحه بعد اعتقال أخيه حازم:”تحيا مصر يا ريس وشكرا على صفحك النبيل. أنا مقدر وممتن. وخد قلب يا عم أهوه وسيبك من المتضايقين بكره يفهموا أنك قلبك أبيض”

والأسبوع الماضي أثار غنيم أيضا ضجة بعدما أعاد تفعيل صفحة “كلنا خالد سعيد” التي يعتبرها كثيرون الشرارة الأولى لانطلاق الثورة.

وخالد سعيد هو ناشط توفي في مركز شرطة بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2010.

واعتبرت قضيته، التي صدرت بها أحكام ضد عدد من عناصر الشرطة، أحد أهم الأسباب التي عجلت بسقوط نظام الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك.

وبعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، نشر غنيم سلسلة تدوينات على صفحة “كلنا خالد سعيد” تدعو إلى تجنيب البلاد الدخول في الفوضى، واصفا الداعين إلى احتجاجات شعبية بالتزامن مع ذكرى الثورة بـ “تجار الغضب”.

ولم يكتف غنيم بتلك التدوينات، بل بث مقطع فيديو يتحدث فيه عن الاحتفال بعيد الشرطة بدل إحياء ذكرى ثورة يناير.

وحاول غنيم إقناع منتقديه بأنه المؤسس الوحيد للصفحة وبأن له كامل الحق في التصرف بها كما يشاء.

وصدم متابعو الصفحة بتصرف غنيم ووصفوه بـ “المستفز وغير المتزن”.

وتساءلوا عن مغزى عودة الصفحة للتفاعل بنشر تدوينات ترفض التظاهر. وطالب كثيرون غنيم بغلقها احتراما “لذكرى الثورة وتضحيات شهدائها”.

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