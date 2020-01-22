فيديو صادم بكل المقاييس.. ما ستشاهده ليس بارا أو ديسكو في أمريكا بل فندق بوسط الرياض في بلاد الحرمين

تداول ناشطون سعوديون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا، أظهر فقرات غناء ورقص بملابس فاضحة لا تتناسب تماما مع هوية السعوديين المحافظة مشيرين إلى أن ذلك حدث بأحد فنادق الرياض.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع راقصات استعراضيات بملابس كشفت معظم أجزاء أجسامهم، وهن يقدمن عروض راقصة ويتمايلن على أنغام الموسيقى في مشهد فجر غضب السعوديين.

هنا ليس بار او ديسكو في احدى مدن أمريكا

بل فندق وسط #الرياض في بلادالحرمين

هكذا يريد بن سلمان المملكة

مملكة بتقاليد أمريكية في كل الشؤون pic.twitter.com/ur7d8pCTYh — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) January 22, 2020

وعبر ناشطون عن صدمتهم من انتشار هذه الفاعليات في المملكة بشكل علني، مؤكدين أن من يرى مثل هذه المقاطع في البداية يحسبها من بار أو ديسكو بأحد ولايات أمريكا وليس بفندق في وسط الرياض ببلاد الحرمين.

وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.

ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.

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وتشهد المملكة تحولات اجتماعية غير مسبوقة منذ تأسيس هيئة الترفيه، عام 2016، والتي نزعت، وفق منتقدين، الرداء الديني الذي طالما تمسكت به المملكة، في محاولة لدعم صورة ولي العهد محمد بن سلمان لدى الغرب.

بينما تنفي السلطات حدوث تجاوزات تنتقص من المكانة الدينية للمملكة، التي توجد بها أكثر الأماكن قدسية للمسلمين، لا سيما في مدينتي مكة والمدينة المنورة.

وتواجه تلك التحولات غضبًا مكتومًا ونداءات تحذيرية وانتقادات ومخاوف من طمس الهوية الثقافية والمساس بالقيم والتقاليد والعادات في المملكة، وفق معارضين.

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