فجر السعيد تبدأ حملة لاستضافة الإسرائيليين على القنوات الكويتية: “يا هلا وسهلا”

بدأت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، حملة لاستضافة ضيوف ومحللين إسرائيليين على القنوات الكويتية.

وكانت “السعيد” طلبت من متابعيها طرح مواضيع يريدون مناقشتها في برنامجها عبر كتابتها بهاشتاق #على_مسئوليتي.

عندكم مواضيع تبونها تنطرح في البرنامج كتبوها وحطوها بهاشتاق #على_مسئوليتي — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 22, 2020

ليرد عليها الأكاديمي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بمقترحه وهو استضافة اسرائيليين على القنوات الكويتية.

استضافة اسرائيليين على القنوات الكويتية — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) January 22, 2020

المقترح الذي رحبت به السعيد جدا وردت عليه مشجعة الفكرة: “عبر الهاتف ياهلا ويا مسهلا … ولكن حسب القانون دخول الاسرائيلي ممنوع الكويت الا اذا عنده جواز آخر وشكراً “

عبر الهاتف ياهلا ويا مسهلا … ولكن حسب القانون دخول الاسرائيلي ممنوع الكويت الا اذا عنده جواز آخر وشكراً 🌺 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 22, 2020

واثار رد فجر السعيد جدلا واسعا بين متابعيها الذين هاجموها بشدة بسبب مناداتها بالتطبيع حيث عرف عنها دعمها للتطبيع مع الاحتلال، وسبق أن زارت إسرائيل.

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