فجر السعيد تبدأ حملة لاستضافة الإسرائيليين على القنوات الكويتية: “يا هلا وسهلا”
بدأت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، حملة لاستضافة ضيوف ومحللين إسرائيليين على القنوات الكويتية.
وكانت “السعيد” طلبت من متابعيها طرح مواضيع يريدون مناقشتها في برنامجها عبر كتابتها بهاشتاق #على_مسئوليتي.
ليرد عليها الأكاديمي والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بمقترحه وهو استضافة اسرائيليين على القنوات الكويتية.
المقترح الذي رحبت به السعيد جدا وردت عليه مشجعة الفكرة: “عبر الهاتف ياهلا ويا مسهلا … ولكن حسب القانون دخول الاسرائيلي ممنوع الكويت الا اذا عنده جواز آخر وشكراً “
واثار رد فجر السعيد جدلا واسعا بين متابعيها الذين هاجموها بشدة بسبب مناداتها بالتطبيع حيث عرف عنها دعمها للتطبيع مع الاحتلال، وسبق أن زارت إسرائيل.
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