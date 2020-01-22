كاظم الساهر - منى ممدوح
كاظم الساهر - منى ممدوح
حياتنا

شاهد| هذه حقيقة زواج كاظم الساهر من الممثلة المصرية منى ممدوح!

كتب وطن
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نفت الممثلة المصرية ​منى ممدوح​ ما تم تداوله من أخبار، عن زواجها من الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، وذلك بعد إنتشار صورة مع بعضهما في إحدى المناسبات في برشلونة بإسبانيا، وزعم البعض أنهما تزوّجا.

ونشرت منى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة لها مع الساهر، وعلّقت: “لا تعليق”.

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ذكر أن الساهر كان قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد، وفي حالة الزواج سيعلن ذلك.

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A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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