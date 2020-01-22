“شاهد” قرار من السلطان هيثم بن طارق يخصّ صور السلطان الراحل قابوس بن سعيد

قرر السلطان هيثم بن طارق سُلطان عمان الإبقاء على صورة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بجانب صورته .

جاء ذلك في تعميم صدر عن وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي.

ووجِّه التعميم الى نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان، والوزراء والمستشارين.

ونشر حساب “الشاهين” العُماني الشهير بموقع “تويتر” نسخةً من التعميم .

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.



وفي أول خطاب للسلطان الجديد، الذي تم تسميته وفق وصية قابوس، أعلن هيثم بن طارق السير على الثوابت الخارجية لسلفه، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

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وفي كلمته التي أدلى بها خلال أداء القسم، رسم بن طارق سياسته الخارجية على خطى سلفه، القائمة على التعايش السلمي وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول واحترام سيادتها.

خليجيًا وعربيًا أكد مواصلة بلاده دعم دول المنطقة والتعاون مع قادتها في النأي عن الصراعات والخلافات.

وجدد التزامه باحترام المواثيق الدولية والعمل على تحقيق السلام والأمن الدوليين، وبناء العلاقات مع جميع دول العالم.



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