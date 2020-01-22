“شاهد” إجراء عسكري لقوة السلطان الخاصة بسلطنة عمان والحرس الأميري القطري .. ما هدفه؟

اختتمت قوة السلطان الخاصة بسلطنة عمان والحرس الأميري القطري في دولة قطر تمريناً عسكرياً استمر لمدة أسبوعين.



وقال الحرس الأميري القطري على “تويتر” إنّ تمرين “الكواسر2” يأتي في إطار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في المجال العسكري، وجهود مكافحة الإرهاب.



وقال حساب الحرس الأميري القطري إن قائده اللواء الركن هزاع بن خليل بن منصور الشهواني شهد ختام فعالايت التمرين بمعسكر “لحسنيه” .

قائد الحرس الأميري يشهد بمعسكر "لحسنيه" ختام فعاليات تمرين "الكواسر2" الذي استمر لمدة أسبوعين، بالتعاون مع قوة السلطان الخاصة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في المجال العسكري، وجهود مكافحة الإرهاب. #الحرس_الأميري pic.twitter.com/fJrCfKR0YE — الحرس الأميري القطري (@QatarAmiriGuard) January 22, 2020