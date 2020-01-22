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“شاهد” إجراء عسكري لقوة السلطان الخاصة بسلطنة عمان والحرس الأميري القطري .. ما هدفه؟

كتب وطن
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اختتمت بسلطنة عمان والحرس الأميري القطري في دولة قطر تمريناً عسكرياً استمر لمدة أسبوعين.

وقال الحرس الأميري القطري على “” إنّ تمرين “الكواسر2” يأتي في إطار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في المجال العسكري، وجهود مكافحة الإرهاب.

وقال حساب الحرس الأميري القطري إن قائده اللواء الركن هزاع بن خليل بن منصور الشهواني شهد ختام فعالايت التمرين بمعسكر “لحسنيه” .

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  1. عماني يقول

    هذه المهام الخاصه تتبع الشرطه قسم حمايه الشخصيات وليست القوه الخاص

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