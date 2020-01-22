داعية سعودي أباح استقلال الفتاة عن أهلها يكشف على من ينطبق حديث “الرويبضة” ويثير غضباً واسعاً!

فجر المستشار الشرعي السعودي، عبدالله بن سعيد آل معيوف، موجة جدل واسعة، بعد قوله إن مصطلح “الرويبضة” الوارد في حديث النبي محمد ينطبق على الصحوين والرجعيين، على حد تعبيره.

وقال آل معيوف الداعية السعودي الذي أباح مؤخراً سكن الفتاة لوحدها عقب بلوغها واعتبره حقاً مشروعاً، في تغريدة حسب ما رصدت “وطن”، ” حديث الرويبضة ينطبق على الصحويين والرجعيين، فهم التافهون الذين لا يملكون أي خلفية عن العلوم العقلية ولا الإنسانية، ولا أي قابلية للتجديد ولا يعرفون المصالح، إنّما حفظوا مذهباً قديماً ثم خرجوا يرددونه في الناس بلا بصيرة يزعمون أنّه العلم! فهل رأيتم أتفهم منهم يتحدث في شأن العامة!”

حديث الرويبضة ينطبق على الصحويين والرجعيين، فهم التافهون الذين لا يملكون أي خلفية عن العلوم العقلية ولا الإنسانية، ولا أي قابلية للتجديد ولا يعرفون المصالح، إنّما حفظوا مذهباً قديماً ثم خرجوا يرددونه في الناس بلا بصيرة يزعمون أنّه العلم!

فهل رأيتم أتفهم منهم يتحدث في شأن العامة! — عبدالله بن سعد آل معيوف (@al_maeyuf) January 21, 2020

ما هو حديث الرويبضة؟

الحديث ورد في عدد من كتب الحديث عن أبوهريرة، قال: “قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة”.

وأثارت تغريدة الداعية السعودي جدلاً واسعاً، وردود وتعليقات غاضبة هاجمته وانتقدت “تطبيله” للنظام السعودي الذي يقوده محمد بن سلمان، في فتاويه وتغريداته وتصريحاته.

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أنت احفظ الثوابت على الأقل، أجل البنت يحق لها تستقل في السكن؟ حتى الدول العربية والإسلامية والمسيحيين في لبنان يستعيبون هذا الأمر — مها (@bayaannn) January 21, 2020

اخي عبدالله اكتشفنا ان طريقتك هي انك صاحب هوى مادام الشيخ ( يرى فضيلته )دقق في يرى فضيلته معناته انه يرى مابعد الغيب تعدى الغيب سئلنا عن اقوالك فكان الرد انك ضال تطعن في الدين واهل الدين ولست من الفرقه الناجيه انتبه على عمرك الناس ضدك تحياتي لك — ابومشعل (@mh03210) January 21, 2020

أتفه، التافهون، كل تغريداتك تتضمن هذه الكلمة، والكلمة لا تليق بمحام لديه علم، عليه أن يختار كلماته ويقنع بها دون أن ينتقص أي صاحب رأي. — مها (@bayaannn) January 21, 2020

نحن كشعب ومواطنين اتولدنا وخلقنا بهذا العصر التنويري والعلم نرفض المذاهب وفروعها وكل رواياتها الكاذبة، والتي كتبت بعصر الجهل والظلام، لانريد من يطبق علينا روايات ومذاهب كانت تنفع لذاك الجهلأ وعصرهم، اماهذاالعصرلاينفع معه قال وعن،ينفع معه البحث العلمي والحقايق المنشورة،مات الجهل — أتابع الكل معي اوضدي (@falah44444) January 22, 2020

الحمد لله الذي انطقك، العلوم العقلية والإنسانية وحثالات أفكار البشر ليست أولى من شرعة الله ومنهاجه، فمن فضلها على حكم الله ورسوله فليس بمسلم، بل يدعي ذلك والله المستعان. — الأعشى الصغير 📚 (@grbh_711) January 21, 2020

وتداول ناشطون فيديو لاستاذ الفقه بجامعة القصيم” خالد المصلح”، أوضح فيه معنى الحديث الشريف في مقابلة سابقة له على قناة الرسالة العام 2013: قائلاً “التافه يعني الرجل الذي لا شأن له ولا معرفة له ولا علم له، لأن التفاهة الموصوفة في الحديث هي ليست لذاته أو نسبه إنما لما اطلع به والحديث في أمر العامة وهو في غيبة عن علم يفيده ويعينه على الحديث وفي غيبة عن تجربة تفيذخ في الحديث والعلم هنا الذي غاب عنه هو علم شرع علم واقع..”

وأضاف المصلح: “كذلك هو (التافه) في غيبة عن الحكمة التي تنتج عن العلم والتجربة فليس عنده تجربة وليس عنده علم وبالتالي ليس عنده حكمة فيصدق عليه أنه رويبضة..”

الداعية السعودي عبدالله بن سعيد آل معيوف، أثار مؤخراً جدلاً واسعاً، قائلاً “استقلال الفتاة وعيشها في سكن آخر وحدها عقب بلوغها سن الرشد يعتبر حقًا مشروعًا”.

أضاف أنه “بعد أن تبلغ الفتاة سن الرشد وتسكن في مكان معلوم لوحدها، فإنها تكون قد مارست حقًا مشروعًا من أبسط حقوقها في الحياة”.

وتساءل المعيوف “لماذا نأتي عند الذكر عندما يخرج ويقرر أن يستقل ونقول يا أخي ما عليك شيء، لكن إذا اختارت الفتاة أن تستقل في مدينة آمنة كنا نعارض هذا الحق”.

ومعروف أن المرأة السعودية لا تستطيع التحرك أو السفر أو الإقامة بالفنادق إلا بامر وليها كما تنص قوانين المملكة، وذلك قبل تعديل هذه القوانين لتتماشى مع رؤية ولي العهد حيث أصبحت المرأة قادرة على قيادة السيارة ودخول الملاعب والإقامة بالفنادق بمفردها لأول مرة في تاريخ المملكة في خطوة فجرت غضب السعوديين المحافظين.

وفي هذا السياق خرج عدد من الدعاة المحسوبين على النظام يرجون لهذه القوانين وإلباسها لباسا شرعيا لإقناع المجتمع بها عبر إلغاء الفتاوى القديمة المتعارف عليها في السعودية وتبرير كل قرار لابن سلمان حتى إن وصل الأمر لـ لي عنق النصوص وتحريفها.

يشار إلى أنه استمرارا لمسلسل الفتاوى العبثية الهادفة للتماشي مع رؤية ابن سلمان والتطبيل له من قبل جوقة من المشايخ المقربين من النظام وبعد فتوى عادل الكلباني المثيرة للجدل عن استقبال النبي للمغنيات حتى يبيح حفلات الترفيه، خرج داعية سعودي آخر في ديسمبر الماضي بفتوى أكثر إثارة للجدل والسخرية في آن واحد.