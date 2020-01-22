بشكلٍ مفاجئ .. لماذا قرر تطبيق “كريم” الإنسحاب من سلطنة عمان؟؟

بشكلٍ مفاجئ، أعلن تطبيق حجز السيّارات “كريم” وقف العمل في سلطنة عمان اعتبارًا من 3 فبراير (شباط) المقبل.



وتذرّع التطبيق بما أسماه “غياب العوامل التنظيمية التي توفر لنا بيئة استثمار صحية”.

قررت كريم وقف العمل في عمان بسبب غياب العوامل التنظيمية التي توفر لنا بيئة استثمار صحية — Careem (@careem) January 22, 2020

واعتبر حساب “شبكة الزاجل العمانية” على “تويتر” أنّ ماهية طبيعة الانسحاب ليست واضحة في سطر واحد.بحسب ما أورد “كريم” في تغريدته

لماذا لا يتم توضيح هذه المشاكل التنظيمية؟ ماهية طبيعة الانسحاب ليست واضحة في سطر واحد.. https://t.co/ftUchn2a8K — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) January 22, 2020

فيما ذكر مغرّد أنّ الشركة أرسلت له رسالةً بقرارها وقف خدماتها في السلطنة من تاريخ ٣/٢/٢٠٢٠، مستغرباً الأسباب.

للاسف اليوم وصلني ايميل من شركة @careem سلطنة عمان بان راح توقف خدماتها في السلطنة من تاريخ ٣/٢/٢٠٢٠ ماهي اسباب الاغلاق!!

ماريد استعجل واقول بان الاسباب قوانين وشروط بعض الجهات الحكومية😅

ولكن شركة زي كريم تغلق نشاطها عندنا يحتاج لها وقفه ومعرفة الاسباب 🤷🏻‍♂️ @Atheer_Oman pic.twitter.com/eyHGFuh6uF — Abdulaziz Al-nahari (@Zizo_alnahari) January 21, 2020

وسلطنة عمان هي إحدى “الأسواق” الأربعة عشر التي تقدم فيها “كريم” خدماتها.

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