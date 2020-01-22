كريم تتوقف عن العمل في سلطنة عمان
كريم تتوقف عن العمل في سلطنة عمان
حياتنا

بشكلٍ مفاجئ .. لماذا قرر تطبيق “كريم” الإنسحاب من سلطنة عمان؟؟

كتب وطن
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بشكلٍ مفاجئ، أعلن تطبيق حجز السيّارات “” وقف العمل في سلطنة عمان اعتبارًا من 3 فبراير (شباط) المقبل.

وتذرّع التطبيق بما أسماه “غياب العوامل التنظيمية التي توفر لنا بيئة استثمار صحية”.

واعتبر حساب “شبكة الزاجل العمانية” على “تويتر” أنّ ماهية طبيعة الانسحاب ليست واضحة في سطر واحد.بحسب ما أورد “كريم” في تغريدته

فيما ذكر مغرّد أنّ الشركة أرسلت له رسالةً بقرارها وقف خدماتها في السلطنة من تاريخ ٣/٢/٢٠٢٠، مستغرباً الأسباب.

وسلطنة عمان هي إحدى “الأسواق” الأربعة عشر التي تقدم فيها “كريم” خدماتها.

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