محمد بن سلمان ورئيس أمازون
محمد بن سلمان ورئيس أمازون
الهدهد

“عذر أقبح من ذنب”.. السفارة السعودية في واشنطن تعلق على فضيحة “ابن سلمان” العالمية

كتب وطن
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تسبب الفضيحة الجديدة التي ارتكبها ، محمد بن سلمان، في احراج كبير للسفارة السعودية في واشنطن، التي خرجت لحفظ ماء وجهها في تغريدة تنفي ما قالت عنه “مزاعم” ذكرتها صحيفة أمريكية حول تجسس المملكة على هاتف مؤسس شركة “أمازون” بعد أن تم اختراق هاتفه برسالة أرسلت من قبل ولي العهد السعودي .

وطالبت بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق، وقالت السفارة على حسابها على “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد أمر سخيف”.

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وأضافت :”ندعو إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق”.

وكانت صحيفة “الغارديان” ذكرت أنه وبتاريخ 1 مايو/أيار من العام 2018 أي قبل نحو 5 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، تلقى مالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس رسالة من الرقم الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب للمراسلة.

وكتب دي بيكر على موقع ديلي بيست في ذلك الوقت: “لقد توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة”.

لكن دي بيكر لم يحدد أي جهاز في الحكومة السعودية هو المسؤول عن الاختراق، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول التحقيق الذي أدى به إلى استنتاج أن المملكة مسؤولة.

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