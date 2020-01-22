“عذر أقبح من ذنب”.. السفارة السعودية في واشنطن تعلق على فضيحة “ابن سلمان” العالمية

تسبب الفضيحة الجديدة التي ارتكبها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في احراج كبير للسفارة السعودية في واشنطن، التي خرجت لحفظ ماء وجهها في تغريدة تنفي ما قالت عنه “مزاعم” ذكرتها صحيفة أمريكية حول تجسس المملكة على هاتف مؤسس شركة “أمازون” بعد أن تم اختراق هاتفه برسالة أرسلت من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وطالبت السعودية بإجراء التحقيقات لكشف الحقائق، وقالت السفارة السعودية على حسابها على تويتر “التقارير الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى أن المملكة تقف وراء اختراق هاتف السيد جيف بيزوس أمر سخيف”.

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وأضافت :”ندعو إلى التحقيق في هذه الادعاءات حتى نتمكن من الحصول على كل الحقائق”.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out. — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 22, 2020

وكانت صحيفة “الغارديان” ذكرت أنه وبتاريخ 1 مايو/أيار من العام 2018 أي قبل نحو 5 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا، تلقى مالك صحيفة “واشنطن بوست” جيف بيزوس رسالة من الرقم الخاص لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر تطبيق واتساب للمراسلة.

وكتب دي بيكر على موقع ديلي بيست في ذلك الوقت: “لقد توصل محققونا والعديد من الخبراء إلى أن السعوديين تمكنوا من الوصول إلى هاتف بيزوس، وحصلوا على معلومات خاصة”.

لكن دي بيكر لم يحدد أي جهاز في الحكومة السعودية هو المسؤول عن الاختراق، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول التحقيق الذي أدى به إلى استنتاج أن المملكة مسؤولة.