الإمارات أجبرت وائل غنيم على سب أمير قطر مستغلة مقاطع صُورت له خلسة في فنادق دبي بأوضاع مخلة وشاذة

كشف مغرد شهير بتسريباته السياسية على تويتر عن تعرض الناشط المصري المعروف لحملة ضغط قوية من قبل الإمارات، تسببت في انقلابه المفاجئ على كل مواقفه السابقة بمدحه النظام المصري ورئيسه وهجومه غير المبرر على قطر والتطاول على أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المغرد صاحب حساب “طامح” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 15 ألف شخص على تويتر، قال في تغريدات رصدتها (وطن) إن الناشط المصري وائل غنيم يعمل مع المخابرات الإماراتية منذ 5 سنوات.

الناشط المصري وائل غنيم يعمل مع قيادتنا المخابراتية منذ ٥ سنوات وقد اقام في دبي وابوظبي فترة طويلة تم خلالها تسجيل فيديواها شاذة وفاضحة من باب احكام السيطرة عليه لاستخدامة في خطة تشوية ثورات الربيع العربي بصفتة أحد رموزها وقطر وكل من يعطل خطط الامارات التوسعة#وائل_عميل_الإمارات — طامـح (@MaaHeron) January 22, 2020

وأشار إلى أن وائل أقام في دبي وابوظبي فترة طويلة تم خلالها تسجيل فيديوهات شاذة وفاضحة له من باب إحكام السيطرة عليه، حسب زعمه.

وأوضح حساب “طامح” ـ الذي لم يتسن لنا التأكد من صحة معلوماته ـ أن هذه المقاطع تم تصويرها للناشط المصري للضغط عليه واستخدامه في خطة تشوية ثورات الربيع العربي بصفته أحد رموزها، وكذلك مهاجمة وقطر وكل من يعطل خطط الامارات التوسعية، حسب وصفه.

وتوعد حساب “طامح” في نهاية تغريداته بأنه خلال الايام القادمة سيصله من أحد المتعاونين جزء من الفيديو الفاضح لوائل غنيم و سيقوم بنشر مقطع منه.

أذا لم يتم أغلاق الحساب خلال الايام القادمة سأتوصل من أحد المتعاونين الي جزء من الفيديوا الشاذ ل وائل غنيم و سأقوم بنشر مقطع منة فالرجاء دعم الحساب وعواتكم أن لا يصيبنا مكروه. #وائل_عميل_الإمارات — طامـح (@MaaHeron) January 22, 2020

وكان الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم، بث مقطعا مصورا على صفحته بتويتر شن فيه هجوما عنيفا على قطر وتطاول بالسب والقذف على أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انقلاب مفاجئ على جميع مواقفه السابقة ما دعا ناشطون للتساؤل عن سبب التحول الكبير في مواقفه خاصة بعدما دعا لعدم المشاركة في التظاهرات المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير التي كان أحد مفجريها وعبر دعمه لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان من أشد معارضيه قبل فترة قريبة.

أقرأ أيضاً: حمد المزروعي النسخة المصرية.. “شاهد” وائل غنيم يهاجم قطر ويسب أميرها بعد أيام من مطالبته…

وظهر “غنيم” في الفيديو الذي عرضه لهجوم عنيف ورصدته (وطن) يطالب بإغلاق قنوات المعارضة المصرية في الخارج وعلى رأسها قناتي “الشرق ومكملين”.

وبدون مقدمات وفجأة انتقل من الشأن المصري ليهاجم قطر ويزعم دعمها للإرهاب، كما طالب بإغلاق قناة الجزيرة.

وعلى طريقة المغرد الإماراتي البذيء حمد المزروعي، لم يخلوا حديث غنيم من تطاول وسب وقذف لشخص الأمير تميم، وكذلك المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة.

كما نشر “غنيم” فيديو آخر باللغة الإنجليزية أفرده للتطاول على الشيخ تميم، والترويج لمزاعم دعم قطر للإرهاب وتمويل أفراد ومؤسسات تعارض السيسي.

وسبق أن رد الإعلامي بقناة الجزيرة، جمال ريان، على افتراءات غنيم والتي وجه فيها انتقادات له وللطريقة التي تتناول فيها قناة الجزيرة ملف السعودية.

جاء ذلك في تغريدة لجمال ريان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “جمال ريان ملك حر في الجزيرة، والملك لا يغير مبادئه مثلك، ولكن إن طالب أي كان السعودية او غيرها بإغلاق قناة الجزيرة فانه يدافع عن وجوده، ولن يتوقف.”

وتابع مهاجما الناشط المصري:”الجزيرة لا تستضيف عريانا ولكن إن تعهدت بارتداء ملابس الرجال، والحديث بألفاظ تحترم المشاهد فسوف يستضيفك في قناة الجزيرة”.

وقبلها وفي انقلاب مفاجئ على كل مواقفه وتاريخه خرج الناشط المصري المثير للجدل وائل غنيم ـ الذي عرف عنه أنه أحد مفجري ثورة يناير ـ يشكر رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي ويقترح عليه أن يصبح مستشارا له لشؤون الشباب دون مقابل.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8