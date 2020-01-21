وسيم يوسف يثير جدلاً واسعاً بشرعنته بناء “البيت الابراهيمي” في أبوظبي وكاتب فلسطيني يلجمه بتعليق ناري
أثار الداعية الاماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، جدلاً واسعاً، بعد تغريدة له حاول شرعنة بناء تجمع الديانات السماوية الذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022.
وحاول يوسف إضفاء شرعية للبناء الجديد بتغريداته قائلًا “البيت الإبراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنيسة للمسيحيين ومسجد للمسلمين”.
وتابع “أبوظبي تُجسد التعايش و التسامح في الإمارات؛ أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم”.
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وأردف” أبو ظبي مقبرة لأفكار الظلاميين والمتطرفين من جميع الملل. البيت الإبراهيمي هو صوت الله الذي يعلو لكل الأديان في سماء أبو ظبي”. واختتم “رسالة البيت الإبراهيمي أن اللــه للجميع ولو اختلفت الطرق”.
وتصدى الكاتب الفلسطيني، أدهم شرقاوي، لتغريدة وسيم يوسف الذي حولته إلى مادة للتندر على تويتر من قبل النشطاء الذين انتقدوه بشدة.
وقال شرقاوي في رده على تغريدة وسيم يوسف المثيرة للجدل وفق ما رصدت “وطن”، ” ولمزيدٍ من التَّسامح لماذا لا يتم إضافة معبد بوذي وتكون أنتَ البقرة التي تُعبد فيه ؟! “.
فيما سخر المغرد محمد بن شمس الدين من وسيم يوسف بعد تغريدته قائلاً له :” انت شد حيلك عسى يعينونك إمام #البيت_الابراهيمي السبت تصلي باليهود والأحد تصلي بالنصارى والجمعة تصلي بالأعراب “.!
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