وسيم يوسف يثير جدلاً واسعاً بشرعنته بناء “البيت الابراهيمي” في أبوظبي وكاتب فلسطيني يلجمه بتعليق ناري

أثار الداعية الاماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، إمام مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، جدلاً واسعاً، بعد تغريدة له حاول شرعنة بناء تجمع الديانات السماوية الذي من المنتظر الانتهاء منه في 2022.

وحاول يوسف إضفاء شرعية للبناء الجديد بتغريداته قائلًا “البيت الإبراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنيسة للمسيحيين ومسجد للمسلمين”.

وتابع “أبوظبي تُجسد التعايش و التسامح في الإمارات؛ أبوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل الظلام ومن ومعهم”.

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وأردف” أبو ظبي مقبرة لأفكار الظلاميين والمتطرفين من جميع الملل. البيت الإبراهيمي هو صوت الله الذي يعلو لكل الأديان في سماء أبو ظبي”. واختتم “رسالة البيت الإبراهيمي أن اللــه للجميع ولو اختلفت الطرق”.

#البيت_الابراهيمي بيتٌ مكون من ثلاثة أقسام يجمع الإخوة من صلب آدم، ويحوي على معبد لليهود وكنسية المسيحين و مسجد للمسلمين، #ابوظبي تُجسد #التعايش و #التسامح في #الامارات #ابوظبي جعلت من التسامح والتعايش حقيقة علمية وطبقتها على أرضها، بيت سيزعج أهل #الظلام ومن ومعهم pic.twitter.com/9yPTXDZzx7 — د. وســيـم يــوســف (@waseem_yousef) January 19, 2020

وتصدى الكاتب الفلسطيني، أدهم شرقاوي، لتغريدة وسيم يوسف الذي حولته إلى مادة للتندر على تويتر من قبل النشطاء الذين انتقدوه بشدة.

وقال شرقاوي في رده على تغريدة وسيم يوسف المثيرة للجدل وفق ما رصدت “وطن”، ” ولمزيدٍ من التَّسامح لماذا لا يتم إضافة معبد بوذي وتكون أنتَ البقرة التي تُعبد فيه ؟! “.

ولمزيدٍ من التَّسامح

لماذا لا يتم إضافة معبد بوذي

وتكون أنتَ البقرة التي تُعبد فيه ؟! https://t.co/Ea9YXdCNHn — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) January 20, 2020

البيت الإبراهيمي لايحوي إلا عقيدة واحدة " التوحيد "

وقد برء الله عزوجل إبراهيم من اليهودية والنصرانية والشرك وذكر أنه أنما كان حنيفا موحدا …فلاتكذب على الله وأنبيائه . — أكاليل ورد 📚 (@maslweh) January 19, 2020

البيت الإبراهيمي لايحوي إلا عقيدة واحدة " التوحيد "

وقد برء الله عزوجل إبراهيم من اليهودية والنصرانية والشرك وذكر أنه أنما كان حنيفا موحدا …فلاتكذب على الله وأنبيائه . — أكاليل ورد 📚 (@maslweh) January 19, 2020

فيما سخر المغرد محمد بن شمس الدين من وسيم يوسف بعد تغريدته قائلاً له :” انت شد حيلك عسى يعينونك إمام #البيت_الابراهيمي السبت تصلي باليهود والأحد تصلي بالنصارى والجمعة تصلي بالأعراب “.!

انت شد حيلك عسى يعينونك إمام #البيت_الابراهيمي

السبت تصلي باليهود

والأحد تصلي بالنصارى

والجمعة تصلي بالأعراب — محمد بن شمس الدين (@MShmsDin) January 19, 2020

كيف لك يا مبطل أن تكذب الله ﷻ في قوله عن خليله الحنيف إبراهيم: ﴿ما كان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلما وما كان من المشركين﴾.

أرى امتهانك بين الناس يومًا بعد يوم في كل دخان قذر يخرج من فمك!

احذر فانت على خطر عظيم جدًا ولن ينفعك ابن زايد وابن راشد يوم التغابن. — حاتم الحويني | Hatem Al-Howainy (@Hatem_alhowainy) January 20, 2020

ناقص حاجة مهمة

بار يجمع الجميع والاحتفال بالتعايش السلمي

و زريبة للخنازير و أخرى للغنم لزيادة التعايش — Designer (@arch_seg) January 19, 2020

ياسلام على التسامح ..

نحتاج جيل يتفهم الاختلاف ويحترم الانسان لانسانيته .. بعيدا عن ما يعتقد ..

مانبي أجيال مثل داعش والحرس الثوري .. قتل على حسب اعتقاداتك المذهبية الموروثة — متفائل برؤية 2030 (@Saadoun_Alunazi) January 20, 2020

الله اكرم الإمارات بالمال والخير والأمن فبدل ان تشكروه على نعمه تقومون ببناء بيوت يُكفر به الله!!!

مالكم كيف تحكمون!!!



{ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ( ٦٧ ) } [سورة آل عمران] — Sultan (@sultan197694) January 20, 2020

ان كنت تقصد النبي ابراهيم عليه السلام فقد تبرأ من ابيه لعدم طاعته لله ودخوله في الاسلام

قال تعالى :

"مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

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اما اذا تقصد ابراهيم ثاني فبراحتك قُل ماتشاء — دخيل عبدالله الشهيل (@jdeed2002) January 20, 2020

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