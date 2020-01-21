“شاهد” كويتي انتحل صفة ضابط مباحث لاقتحام منشأة هامة وآخر أغلق شارعا رئيسيا بالتفحيط.. نهايتهما غير سارة

نقلت وسائل إعلام كويتية تفاصيل جريمة انتحال مواطن لصفة ضابط مباحث واستغلال ذلك في دخول أحد المنشآت والاعتداء على الأمن.

وفي التفاصيل دفع مواطن ثمن انتحاله صفة رجل مباحث، محاولا دخول منشأة مهمة، حيث تم احتجازه في مخفر ميناء عبدالله للتحقيق.

وأفادت مصادر انه تم احتجاز مواطن في نظارة مخفر ميناء عبدالله على خلفية اتهامه بمحاولة دخول منشأة مهمة منتحلاً صفة رجل مباحث وقيامه بإهانة وضرب رجلي أمن عند البوابة.

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في سياق آخر تسبب مفحط متهور في إغلاق شارع عام بالكويت، فيما أعلنت وزارة الداخلية ضبطه واحتجازه، وتوقيع المخالفات اللازمة بحقه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطعًا مصورًا يوثق ارتكابه لتلك المخالفة باستهتار ورعونة؛ ما أدى لإرباك الحركة المرورية، وتدخل الدوريات الأمنية.

وفى المقطع ظهر طابور طويل من المركبات متوقفة على الطريق، فيما فر قائد المركبة هاربًا عند رؤيته سيارة الشرطة التي قامت بمطاردته، ووصف المغردون ما حدث بأنه فيلم أكشن.

وأظهر صوت مصور الواقعة الذي ظهر في خلفية المقطع، أنها جرت على طريق المغرب السريع.

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