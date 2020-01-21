السلطان هيثم بن طارق يكرّم الفريق الطبي الذي تابع الحالة الصحية للسلطان قابوس
السلطان هيثم بن طارق يكرّم الفريق الطبي الذي تابع الحالة الصحية للسلطان قابوس
Videoالهدهد

“شاهد” ماذا فعل السلطان هيثم بن طارق للفريق الطبي الذي تابع صحّة السلطان قابوس؟

كتب وطن
0

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق قلّد أوسمةً اليوم للفريق الطبي الذي أشرف على المتابعة الصحية والعلاج للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور بقصر العلم العامر .

وأوضحت الوكالة أن قلّد وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على كل من العميد سيف بن زاهر السالمي والبروفيسور منصور بن سيف المنذري والعقيد موسى بن منصور أولاد ثاني والعقيد صالح بن سعود العبري والعقيد إبراهيم بن خميس آل علوي.

كما قلّد السلطان وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على الممرض سعود بن حميد اللاهوري والممرض خالد بن ناصر الحبسي والممرض فيصل بن خميس اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب القاسمي.

وبثّ التلفزيون العُماني مشاهد من استقبال السلطان هيثم بن طارق للفريق الطبي الذي تابع الحالة الصحيّة للسلطان قابوس، وتقليده لهم أوسمة الإشادة السلطانية.

https://www.youtube.com/watch?v=A0JatoceN5M&feature=youtu.be

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8

 
قد يعجبك ايضا
حياتنا

شاهد| كائن بحري يثير الرعب على شواطئ سلطنة عمان .. وتحذيرات من الإقتراب منه!

الهدهد

وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان يصدم العُمانيين بقرار عن ضريبة القيمة المضافة وغضب…

حياتنا

“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبتكر اختراعا عبقريا ويبحث عن مستثمر…

الهدهد

بـِ”دراهم” الإمارات .. كاتب بموقع استخباراتي يُسيء للسلطان هيثم بن طارق…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.