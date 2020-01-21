“شاهد” ماذا فعل السلطان هيثم بن طارق للفريق الطبي الذي تابع صحّة السلطان قابوس؟

ذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن السلطان هيثم بن طارق قلّد أوسمةً اليوم للفريق الطبي الذي أشرف على المتابعة الصحية والعلاج للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور بقصر العلم العامر .

وأوضحت الوكالة أن السلطان هيثم بن طارق قلّد وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على كل من العميد طبيب سيف بن زاهر السالمي والبروفيسور منصور بن سيف المنذري والعقيد طبيب موسى بن منصور أولاد ثاني والعقيد طبيب صالح بن سعود العبري والعقيد طبيب إبراهيم بن خميس آل علوي.

كما قلّد السلطان وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثانية على الممرض سعود بن حميد اللاهوري والممرض خالد بن ناصر الحبسي والممرض فيصل بن خميس اليحيائي والممرض قاسم بن يعقوب القاسمي.



وبثّ التلفزيون العُماني مشاهد من استقبال السلطان هيثم بن طارق للفريق الطبي الذي تابع الحالة الصحيّة للسلطان قابوس، وتقليده لهم أوسمة الإشادة السلطانية.

https://www.youtube.com/watch?v=A0JatoceN5M&feature=youtu.be

وتوفي السلطان قابوس، مساء الجمعة 10يناير/كانون الثاني 2020، بعد نحو 50 عاما قضاها سلطانا.

وأعلن هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد، السير على الثوابت الخارجية لسلفه قابوس بن سعيد، لاسيما المساهمة في حل الخلافات ودعم مسيرة التعاون الخليجي.

جاء ذلك في أول خطاب للسلطان الجديد الذي تم تسميته وفق وصية قابوس.

