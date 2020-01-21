“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبتكر اختراعا عبقريا ويبحث عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروعه

انتشر على نطاق واسع بين العُمانيين في تويتر مقطعا مصورا يبرز اختراعا عبقريا لشاب عُماني مبتكر صاعد، يبحث عن متبني لتنفيذ اختراعه الذي نال براءة اختراع محلية ودولية.

وبحسب المقطع الذي نشره المغرد العُماني المعروف سلطان المحروقي، فإن المخترع الشاب العماني أحمد عقيل باعمر تمكن من اختراع سترة طبية ذكية تقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وكشف السكر والخلايا السرطانية.

عماني يخترع سترة طبية ذكية وتم تجربتها في ألمانيا ويحصل على براءة إختراع محلية وعالمية.



يبحث عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروع صناعة السترة وتسويقها بشكل تجاري. pic.twitter.com/GrzQO9MYXG — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) January 21, 2020

ونال الاختراع إعجاب معهد البحث التطبيقي (fraunhofer institut) في ألمانيا والذي عرض عليه استكمال دراسته وتنفيذ الابتكار.

ويبحث باعمر حاليا عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروع صناعة السترة وتسويقها بشكل تجاري.

وحاز هذا الابتكار إعجاب العديد من العُمانيين الذين طالبوا الدولة بتبني هذا المشروع ودعم المبتكرين وأصحاب الكفاءات للنهوض بالدولة.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8