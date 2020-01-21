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“شاهد” شاب عُماني “فلتة” يبتكر اختراعا عبقريا ويبحث عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروعه

كتب وطن
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انتشر على نطاق واسع بين العُمانيين في تويتر مقطعا مصورا يبرز اختراعا عبقريا لشاب عُماني مبتكر صاعد، يبحث عن متبني لتنفيذ اختراعه الذي نال براءة اختراع محلية ودولية.

وبحسب المقطع الذي نشره المغرد العُماني المعروف ، فإن المخترع الشاب العماني تمكن من اختراع ذكية تقيس ضغط الدم وتخطيط القلب وكشف السكر والخلايا السرطانية.

ونال الاختراع إعجاب معهد البحث التطبيقي (fraunhofer institut) في ألمانيا والذي عرض عليه استكمال دراسته وتنفيذ الابتكار.

ويبحث باعمر حاليا عن مستثمر محلي أو خارجي ليتبنى مشروع صناعة السترة وتسويقها بشكل تجاري.

وحاز هذا الابتكار إعجاب العديد من العُمانيين الذين طالبوا الدولة بتبني هذا المشروع ودعم المبتكرين وأصحاب الكفاءات للنهوض بالدولة.

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  1. سوق الطويل-كريتر -عدن يقول

    هذا مخترع يمني من اسمة احمد عقيل (باعمر)!من ابناء حضرموت.السعودية تحتل الارض وعمان تجنس المواهب اليمنية وقبائل المهرة والوزراء السابقين الجنوبيين والوزراء المعارضين للسعودية والامارات!!

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