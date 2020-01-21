راقصات عاريات
راقصات عاريات
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الترفيه على أصوله في السعودية.. “شاهد” راقصات عاريات في حفل زفاف بالرياض لأول مرة في تاريخ المملكة

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بمقطع صادم لحفل زفاف أسطوري بالرياض، شهد أفعال منافية للعادات والتقاليد المحافظة لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأظهر المقطع الذي أحدث ضجة واسعة مشاهد من حفل الزفاف الذي أقيم في وحوى عددا من الفقرات عكست   كبير وعروض أثارت جدلا، ووصفه متابعون بالحفل الأسطوري.

والمشهد الأبرز كان فقرة الرقص على أغاني أجنبية  قامت بها فرقة من الراقصات، التي ظهرت بلباس عاري مكشوف.

وبدأ الحفل بعرض راقص للفرقة مع دخول العريس، ثم زفة للعروس وإستكملت الفرقة عروضها الراقصة إحتفالا بالزفاف.

فيما تم تداول صور لمائدة العشاء التي صنفت بالأكثر بذخا، حيث قدمت فيها جميع الأصناف، إضافة للفرقة الراقصة تواجد الفنان عايض والفنانة ميرنا لإحياء حفل الزفاف.

وقدرت تكاليف حفل الزفاف بما يتجاوز  مليون ريال سعودي.

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