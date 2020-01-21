قريبا يتضح أن كوكب المريخ أصله إماراتي.. الإسكندر الأكبر كان يسك العملة في الإمارات بحسب باحث تاريخ إماراتي

يواصل الإماراتي منصور خلفان الذي يزعم أنه عالم آثار ومتخصص في تاريخ الحضارات القديمة وخاصة الحضارة الاماراتية، إثارة الجدل فبعد زعمه أن تاريخ الفراعنة مشترك لحضارة الامارات ومصر، خرج هذه المرة بـ”شطحة” جديدة عرضته لسخرية واسعة.

“خلفان” زعم على حسابه في تويتر معلقا على مقطع فيديو يزعم وجود أقدم دار للمسكوكات في الإمارات.

صباح الاكتشافات الجديدة امارات الاسكندر الأكبر والإله زيوس

مسؤول اماراتي : التاريخ ظلمنا والمؤرخين تناسونا وتناسوا #تاريخ_الامارات و حضارة الامارات ولدينا أقدم مصنع اماراتي للعملات في العالم من الفترة الإغريقية وكان الإسكندر الأكبر والإله زيوس يصكوا عملاتهم في الامارات pic.twitter.com/G73YscabQ6 — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) January 21, 2020

وقال زاعما أن الإسكندر الأكبر كان يسك العملة في الإمارات: “صباح الاكتشافات الجديدة إمارات الإسكندر الأكبر والإله زيوس .. مسؤول اماراتي : التاريخ ظلمنا والمؤرخين تناسونا وتناسوا تاريخ الإمارات وحضارة الإمارات ولدينا أقدم مصنع إماراتي للعملات في العالم من الفترة الإغريقية، وكان الإسكندر الأكبر والإله زيوس يصكوا عملاتهم في الإمارات.”

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وأوضح الأكاديمي الإماراتي أن أشهر المؤرخين العرب ابن الأثير العراقي وابن كثير والذهبي وياقوت الحموي السوريين ، والمغربي ابن خلدون والسبكي المصري كلهم ظلموا الإمارات “وما كتبوا عن حضارة الإمارات شيء.. شو تفسير هذا التجاهل منهم ؟”

اشهر المؤرخين العرب

ابن الأثير – عراقي

ابن كثير – سوري

الطبري – طبرستان

الهمداني – يمني

ياقوت الحموي – سوري

ابن الخطيب – مغربي

ابن خلدون – يمني

ابن منظور – تونسي

الذهبي – سوري

السبكي – مصري

كلهم ظلموا الامارات وما كتبوا عن حضارة الامارات شيء شو تفسير هذا التجاهل منهم ؟ — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) January 21, 2020

يأتي هذا عقب ما كتبه قبل أيام عن الأهرامات وأن فكرتها ولدت ونشأت في الإمارات.

وكتب حينها : ” :” فكرة أهرامات الجيزة بدأت من جبل حفيت في أبو ظبي”.

وأضاف خلفان : ” سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد يزور مثلثات ومدافن العين التاريخية التي بناها شيوخ حفيت قبل ٣٢٠٠ سنة قبل الميلاد ومنها استلهم الفراعنة بناء أهرامات الجيزة .. الإمارات ومصر تاريخ مشترك و عريق”.

قادة الامارات يستعرضوا قطع أثرية من تاريخ الفراعنة المشترك لحضارة الامارات ومصر

كانت أسواقهم في دبي والفجيرة واستوطنوا مصر للقرب من الأراضي المقدسة في فلسطين #تاريخ_الامارات pic.twitter.com/kEDmc6hVEf — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) January 9, 2020

وتسعى الإمارات لكتابة تاريخ جديد لها من خلال نهب الآثار المصرية والعراقية والسورية واليمنية لإنهاء عقدة النقص لديها وصناعة حضارة مزيفة واختلاق تاريخ أثري وسياحي يضعها على خريطة السياحة الدولية.

ويعرض متحف اللوفر في أبو ظبي قطعاً مسروقة ومهربة من البلدان المذكورة بحيث تم بيع البعض منها للإمارات عن طريق عصابات تهريب الآثار.

ويتساءل الكثيرون كيف يمكن للآثار البالغ عمرها آلاف السنين أن توجد في الإمارات ذات العمر والتاريخ المحدود، وما يثير الدهشة اكتشاف الإمارات لقسم كبير من هذه الآثار في عمق قريب جداً من سطح الأرض.

لا الحجاز ولا نجد ولا عمان ولا العراق ولا الشام ولا اليمن ولا مصر ولا أفريقيا ولا اسيا ولا أوروبا

انها الامارات

تلفزيون دبي : دولة الامارات كانت مركز العالم منذ الألف الأول قبل الميلاد وملتقى الشرق والغرب منذ الاف السنين

تاريخ مذهل تم اكتشافه بحدس سمو الشيخ محمد بن راشد pic.twitter.com/kaoqIZw2ov — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) January 21, 2020

وفي تواصل لمسلسل الانحدار والإجرام الحضاري والتاريخي لدى حكام الإمارات، كان ناشطون عُمانيون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها مأخوذة من أحد كتب المنهج الإماراتي، ادعت أن حضارة “مجان” إماراتية وليست عُمانية.

وأثارت “الصورة” غضبا واسعا بين الناشطين العُمانيين، الذين طالبوا المسؤولين العُمانيين بالتحقق مما جرى، وردع من يحاول المساس بحضارة السلطنة.

وشدد مغردون عمانيون وخليجيون على أن “التاريخ لا يسرق حتى لو قام شخص بالحديث عن تفاصيل تاريخية ونسبها لنفسه، لكن التاريخ موثق ومكتوب وهو إرث غير قابل للسرقة”

واستخف المغردون من واقع الإمارات التي تصف بأنها دولة عصرية في وقت لا تملك فيه أي تاريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها الإمارات غضب العُمانيين، إذ أعرب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، عن غضبهم من خريطة “مشوهة” نشرتها دولة الإمارات في متحف “اللوفر” الجديد في “أبوظبي”.

وبحسب الخريطة التي وضعتها الإمارات في المتحف، فإنها ضمت محافظة “مسندم” العمانية إلى حدودها، فيما أكد الناشطون أن “تغيير الخرائط لا يعني أن باستطاعتكم سلب الأرض وتغيير الجغرافيا”.

كما أنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الإمارات بسرقة تاريخ وحضارات دول أخرى، فمؤخرا تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا من ميناء صلالة توضح مجموعة من الأشجار قيل بأنه يتم نقلها من جزيرة سقطرى إلى الإمارات.

واتهم الناشطون الإمارات وحكامها بسرقة هذه الأشجار ونقلها للإمارات، ما اعتبروه تعديا على السيادة اليمنية وتشويها للطبيعة والتاريخ. وتخضع سقطرى لإشراف قوات إماراتية، وسبق لها تدريب عدد من أبناء محافظة سقطرى تحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من أبناء الجزيرة نفسها.

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