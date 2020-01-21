أزمة قلبية تفاجئ خالد النبوي بطل “ممالك النار” وزوجته تؤكد نقله للمستشفى في حالة حرجة

أكدت منى المغربى زوجة الفنان المصري خالد النبوى نقل زوجها للمستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة.

وطلبت “المغربي” في منشور على صفحتها بفيس بوك من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:”خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو”، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

هذا وطمأنت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر حسابها بموقع فيسبوك، جمهور الفنان خالد النبوي، بعد تعرضه لهذه الوعكة.

وكتبت: “الصديقة الحبيبة فاتن شوقي أخبرتني أن خالد النبوي الحمد لله في حالة جيدة، بعد ما عملوا له قسطرة في قصر العيني الفرنساوي، ألف مليون حمد الله على سلامة نجمنا المبدع وحبيب الملايين”.

وقالت الشوباشي في تصريحات خاصة لموقع مصري: الحمد لله خالد بخير، وتواصلت هاتفيًا مع صديقتنا المشتركة للاطمئنان على حالته، وقالت إن النجم الكبير خالد النبوي أجرى قسطرة في القلب بالقصر العيني الفرنساوي اليوم، وحالته مستقرة تمامًا.

من جانبها ذكرت صحيفة “البوابة نيوز” أن الفنان خالد النبوي، تعرض لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، وأوصى الأطباء بضرورة تركيب دعامة في القلب.

وعلمت الصحيفة أن الأسرة تواصلت مع الدكتور مجدي يعقوب، لزيارة خالد النبوي، ومتابعة حالته، لكنه يتواجد حاليا باليونان، وقام بإرسال بعض مساعديه للاطمئنان على الفنان الكبير.

واحتفل خالد النبوى الأسبوع قبل الماضى بطرح فيلمه الجديد “يوم وليلة” فى دور العرض السينمائية، ويشارك في بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎

وعرض لخالد النبوى مؤخراً مسلسل “ممالك النار” الذى أحدث ضجة كبيرة واتهمه البعض بتزوير التاريخ والتشويه المتعمد للدولة العثمانية وقدم فيه شخصية “طومان باي”، وشارك فى بطولة العمل السورى رشيد عساف في دور “قنصوة الغورى” عم “طومان باي”، والمنسوب إليه حى الغورية في القاهرة، والفنان السورى محمود نصر الذي يجسد السلطان سليم الأول، والفنان السورى عبد المنعم عمايرى ويجسد بايزيد والد سليم الأول، والسورية كندة حنا في دور دلباى حبيبة طومان باى، والفنانة منى واصف كضيفة شرف، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك.

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