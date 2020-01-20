يسرا تتحدث عن موقف والدها من مشهد البوس
يسرا تتحدث عن موقف والدها من مشهد البوس
حياتنا

يسرا تكشف لأوّل مرّة ماذا فعل بها والدها بسبب مشهد “البوس”!!

كتب وطن
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كشفت الممثلة المصرية يسرا عن أبرز المواقف التي تعرضت لها مع والدها بسبب خوضها هذا المجال.

وقالت في تصريحات تليفزيونية “شاركت في مع ، والمخرج محمد عبدالعزيز طلب مني أبوس حسين، وطبعًا كنت عارفة إن والدي هيرفض”.

وأكملت: “اتفقت مع المخرج على خدعة، بأنه يفتعل مشكلة وعملت نفسي رافضة المشهد، وأنه يهددني لو مبستوش هيخصم 100 ألف جنيه، وطبعًا ده كان مبلغ كبير، ومش مع والدي”.

وأضافت: “عملت المشهد فعلًا، وبعد البوسة، أبويا إداني بالقلم قدامهم”.

وقالت: ” اتعملت طالما قررت أخد شغل لازم أحبه واحترمه واشتغله صح، وأثبت لأبويا إني مش داخلة عشان الفلوس والشهرة والشكل لكن لأنه هو شيء راقي فيه كل الوجوه والمعاني”.

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